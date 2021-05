Prefectul Capitalei: Sunt discuţii pentru un meci de fotbal pe 31 mai, tip Liga legendelor, cu foste glorii, pentru persoane vaccinate şi testate

Întrebat dacă mai sunt programate evenimente cu public în perioada următoare, Alin Stoica a răspuns: "Opera continuă seria de evenimente şi, pe 22, preconizează să facă un eveniment în aer liber, la fel pentru persoane vaccinate şi testate, potrivit news.ro.

Pe 31 mai suntem în discuţii pentru un meci de fotbal, tip Liga legendelor, cu foste glorii ale fotbalului românesc, sperăm să atragă cât mai mulţi dintre ei, pe Stadionul Dinamo. La fel pentru persoane vaccinate şi testate".

Novak, despre evenimentele sportive cu spectatori: "Organizatorii trebuie să garanteze că respectă toate măsurile"

Ministrul Tineretului și Sportului a vorbit, săptămâna trecută, la Antena 3, despre evenimentele sportive pilot, organizate cu spectatori.

Eduard Novak a prezentat detalii cu privire la primul meci organizat cu spectatori, la Ploiești. Evenimentul va avea loc în data de 22 mai. Ministrul a fost întrebat ce restricții sunt ridicate, în domeniul sportului și mai ales ce măsuri de precauție își pot lua cetățenii și pasionații de activități fizice.

"Am stabilit faptul că vom da posibilitatea organizatorilor de evenimente sportive să aibă 25% de spectatori. Procedura este în felul următor: organizatorul trebuie să ne solicite acest lucru, trebuie să ne garanteze că dispune de toate procedurile pentru a reuși să respecte măsurile, să testeze spectatorii și să controleze, să îi așeze la locurile lor.

În urma solicitării, noi luăm legătura cu cei de la Ministerul Sănătății și facem ordinul, apoi îl înaintăm CNSU, care va aviza și va aproba această competiție.

Aceasta este situația momentan, în această seara vom avea o ședință, după care eu sper că vom avea și alte semne de relaxare", a explicat el, la Antena 3.

"În 22 mai va fi primul meci cu spectatori, finala Cupei României", a mai adăugat Eduard Novak.

Redeschiderea antrenamentelor pentru tot ceea ce înseamnă sportivi de performanță

Ministrul Tineretului și Sportului a vorbit și despre modul în care se vor desfășura antrenamentele sportivilor de performanță, în condiții de pandemie.

"Discutăm ca elevii din școlile sportive să beneficieze de niște teste gratuite din parte Ministerului Sănătății.

Suntem tot timpul acolo și le suntem mereu alături. Am deschis toate porțile posibile, chiar am redus testele PCR la antigen, să fie costum mai mic. Desigur, e o perioadă în care nimeni nu a fost pregătit, dar cred că am ieșit bine cu toții din acest an greu", a mai precizat el, la Antena 3.

