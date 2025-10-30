Premieră națională la Cluj-Napoca: prima stație care transformă deșeurile în energie verde: ”Nimic nu se pierde”

Proiectul este rezultatul unei invenții 100% românești, semnată de Szakacs János. Foto: Antena 3 CNN

Cluj-Napoca a marcat o premieră națională prin inaugurarea primei stații de tratare a deșeurilor prin dezintegrare moleculară din România, o investiție inovatoare care promite să schimbe radical modul în care sunt gestionate deșeurile și să transforme gunoiul într-o resursă valoroasă.

Proiectul este rezultatul unei invenții 100% românești, semnată de Szakacs János, care a lucrat timp de 20 de ani pentru a o aduce în atenția autorităților. După ani de încercări și refuzuri, ideea sa a fost în cele din urmă pusă în practică la Cluj, cu sprijinul autorităților locale.

„Din deșeuri – energie, energie electrică, energie termică, filtre pentru apele uzate, apă distilată din levigat. Sunt multe, multe lucruri pe care putem face. Gazul de sinteză este o materie primă foarte importantă și pentru industria îngrășămintelor și pentru alte industrii chimice. Deci din deșeuri se pot face foarte, foarte multe lucruri”, a explicat Szakacs János, inventatorul tehnologiei de dezintegrare moleculară.

El a subliniat că drumul până la implementarea acestui proiect nu a fost deloc ușor, iar sprijinul autorităților clujene a fost decisiv:

„Este foarte, foarte greu să faci privații să facă o investiție. Este totuși o investiție destul de mare și trebuie să ai resursele, materia primă, ca să poți să faci o asemenea investiție. Îmi pare foarte, foarte bine că la Cluj am putut face foarte ușor asta, și mă bucur foarte mult că și-au asumat acest risc până la urmă, pentru că și pentru ei a fost o necunoscută. Acum, când am dat drumul și merge, toată lumea e fericită și mă bucur foarte mult.”

Potrivit inventatorului, întregul lanț de producție al stației este 100% românesc – de la arhitecți și proiectanți, până la specialiștii care au realizat instalațiile și o mare parte dintre echipamente.

Noua tehnologie, unică în România, promite nu doar să reducă semnificativ cantitatea de deșeuri, ci și să genereze energie curată și resurse reutilizabile, transformând astfel Clujul într-un model de sustenabilitate și inovație la nivel național.