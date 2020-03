Premierul Ludovic Orban: Pensionarii vor putea părăsi locuința între anumite ore

Declarațiile prim-ministrului pot fi urmărite în direct, la ora 19, la Antena 3 TV sau pe antena3.ro.

Premierul Ludovic Orban a primit astăzi rezultatul testului pentru noul coronavirus, acesta fiind unul negativ.

În urma acestui rezultat negativ, premierul a epuizat regimul de izolare de 14 zile și își va relua activitatea curentă la Palatul Victoria.

Declarații Orban:

-Mi-am exercitat atribuțiile de premier și am condus activitatea Guvernului

-Vă spun că acționăm în continuare pe câteva linii foarte precise care urmăresc câteva obiective esențiale

-Primul pe care-l avem e să avem grijă de sănătatea semenilor noștri, să reducem riscul de contaminare al cetățenilor români

-Astăzi am participat la o întâlnire de lucru în care am făcut o evaluare a situației în care ne găsim și am stabilit câteva măsuri

-Toate măsurile au ca obiectiv reducerea riscului de contaminare cu acest virus

-După cum știți, sunt măsuri de restrângere a circulației cetățenilor. Dacă până la emiterea ordonanței care va fi prezentată de ministrul de Interne, interdicția a fost valabilă pentru orele 22-6, după emiterea ordonanței interdicția va fi valabilă și în timpul zilei

-Cetățenii vor avea posibilitatea de a ieși de la domiciliu pentru intervenții medicale urgente

-Se va permite mișcarea în jurul locuinței pentru plimbare, pentru animalele de companie

-Persoanele peste 65 de ani. Pentru a-i proteja se va institui această interdicție de a ieși de la domiciliu. Dar nu pe toată perioada zilei. Va exista un interval orar în care pensionarii se vor putea deplasa. Chiar ne impunem, ca obiectiv, să le asigurăm servirea aproape exclusivă în magazinele alimentare, în farmacii, pentru persoanele de peste 65 de ani, astfel încât să nu interacţioneze cu alţi cetăţeni. Ministrul de Interne va prezenta ordonanța care va clarifica această situație

-Cetățenii să respecte recomandările medicilor. Toate măsurile trebuie respectate pentru că e mult mai ușor dacă se reușește limitarea răspândirii virusului

-Un alt obiectiv e achiziția de echipamente de protecție, de măști, de combinezoane, de ochelari, de mănuși, toate echipamentele de protecție

-Cererea pe piața internațională a crescut exploziv. Am avut n contracte, n oferte, care nu au putut fi onorate

-Astăzi, cu fiecare contract în parte, înregistrăm dificultăți foarte mari

-Am simplificat procedurile pentru a permite producerea în țară. Deja a început producția de măști în țară de către companii românești. Le sprijinim să crească producția

-Apreciez foarte mult activitatea DSP și îi felicit pe toți cei care s-au alăturat din mers și învață pe zi ce trece ce trebuie să facă

-Multă lume se pricepe la coronavirus, așa cum se pricepe și la politică și fotbal. Epidemiologii au spus că diagnosticarea se face prin PCR, nu teste rapide

-Utilizăm toate sursele posibile care pot să furnizeze ce e necesar pentru a pregăti tratarea coronavirusului în spitale, astfel încât să existe un risc cât mai mic de a se înrăutăți starea pacienților

-Continuăm activitatea în grupul de lucru economic

-Suntem într-o intensă comunicare cu BNR pentru a identifica cele mai bune soluții de a susține angajatorii și angajații

Întrebări și răspunsuri

1. Reporter. Veți lua o serie de măsuri pentru persoanele de peste 65 de ani. Până acum s-a înțeles că nu vor mai putea ieși. Ați vorbit despre un interval orar în care vor putea părăsi locuința

Orban : Vor fi prezentate toate detaliile ordonanței de ministrul de Interne

2. De ce inițial am avut o recomandare a autorităților de a sta în casă, iar acum a devenit o interdicție?

Orban : Dintr-un motiv foarte simplu. Am anunțat că vom avea măsuri graduale, în funcție de gravitatea epidemiei. Starea normală e democrației, respectarea libertăților și drepturilor individuale. Măsurile sunt luate doar pentru sănătatea cetățenilor. Sunt niște măsuri excepționale, dar sunt necesare. Altfel nu le-am fi luat. Vă aduc aminte că în weekend oamenii au ieșit bine mersi, ignorând riscul. Cetățenii trebuie să respecte interdicțiile și recomandările.

3. Cea mai mare problemă a României pare să fi fost insuficiența testelor. Care ar fi capacitatea României de testare?