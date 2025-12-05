Modernizarea spațiilor publice din Sectorul 3 continuă: trotuare, alei și mobilier urban în curs de refacere

Modernizarea spațiilor publice din Sectorul 3

Sectorul 3 desfășoară în permanență lucrări de modernizare și întreținere a spațiilor publice. În mai multe cartiere din zonele Vitan, Sălăjan, Titan, Dristor, ori cele centrale— echipele de intervenție lucrează la refacerea trotuarelor deteriorate sau la amenajări noi acolo unde zonele pietonale nu există.

Practic, orașul este redat pietonilor cărora și se asigură condiții optime și sigure pentru deplasare, într-un oraș în care mașinile, al căror număr este în creștere, ocupă fiecare bucățică liberă.

Aceste lucrări nu reprezintă o noutate, ci o parte a programului continuu de reamenajare urbană pe care Sectorul 3 l-a început în urmă cu mai mulți ani. Rezultatul a fost crearea unor spații pietonale moderne, accesibile și bine întreținute, eliberate de mașini, cu zone verzi protejate.

În spațiile rezidențiale, lucrările includ și reorganizarea aleilor dintre blocuri, a mini părculețelor, a locurilor de joacă, dar și repararea scărilor de acces, construcția de rampe, montarea de rastele pentru biciclete și modernizarea punctelor de colectare a deșeurilor.

Asociațiile de Proprietari sunt cele care pot solicita Primăriei lucrările și modernizările pe care le doresc astfel încât să ofere proprietarilor de acolo condiții optime.

Acest tip de lucrări se derulează pe tot parcursul anului, cu priorități stabilite în funcție de necesitățile tehnice și de solicitările locuitorilor. Sectorul 3 își menține astfel reputația de zonă cu infrastructură pietonală modernizată constant și cu cartiere prietenoase pentru oameni și nevoile lor.