Drone necunoscute au apărut joi la baza de submarine nucleare a Franței. Armata a deschis focul împotriva lor

1 minut de citit Publicat la 14:40 05 Dec 2025 Modificat la 14:56 05 Dec 2025

Militarii francezi au deschis focul asupra dronelor suspecte. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Un incident în urma căruia Marina Militară franceză a deschis focul asupra unor aparate de zbor suspecte s-a petrecut joi seară, semnalează presa din Hexagon și publicația Politico.

Cinci drone și-au făcut apariția în jurul orei locale 19:30 în zona bazei de submarine nucleare Île-Longue, situată în vestul țării, lângă orașul Brest.

Batalionul de pușcași marini, care este responsabil pentru securitatea bazei, a răspuns deschizând focul asupra aparatelor fără pilot.

Din relatările presei franceze și internaționale nu reiese dacă dronele au fost doborâte.

Autoritățile militare franceze și cele administrative civile nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii formulate de jurnaliști în legătură cu incidentul.

Baza survolată de drone asigură mentenanța submarinelor nucleare franceze

Presa franceză menționează că la Île-Longue este asigurată mentenanța pentru cele patru submarine nucleare ale Franței, dintre care cel puțin unul este permanent pe mare pentru a asigura descurajarea nucleară.

Rapoartele privind prezența dronelor suspecte s-au înmulțit în ultimele luni în numeroase țări europene, care suspectează că în spatele acestor acțiuni se află Rusia.

În Franța, aparatele fără pilot au fost raportate pe 18 noiembrie deasupra peninsulei Crozon.

Fabrica de praf de pușcă Bergerac din Dordogne s-a confruntat cu o situație similară, în aceeași lună.

De asemenea, dronele au survolat un convoi de tancuri Leclerc în Mulhouse.

Avionul lui Zelenski a fost urmărit de drone de tip militar în drum spre Irlanda

Avionul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a fost urmărit de patru drone de tip militar înainte de a ateriza, luni, pe aeroportul din capitala irlandeză, Dublin.

Dronele au decolat dintr-o locație din nord-estul capitalei irlandeze și s-au îndreptat spre aparatul în care se afla președintele ucrainean, încălcând o zonă de interdicție aeriană, notează ziarul The Independent.

Autoritățile irlandeze investighează incidentul, dar nu au comentat în legătură cu el.

Aparent, dronele au ratat ținta, nereușind să intercepteze aeronava lui Zelenski.

În schimb, au zburat către LÉ William Butler Yeats, o navă militară desfășurată în largul coastei Irlandei.

Nava nu a reușit să dezactiveze dronele cu echipamentul său.

Autoritatea aviatică irlandeză (IAA) implementase în prealabil o zonă de interdicție aeriană pentru drone deasupra și în jurul Dublinului, în timpul vizitei lui Zelenski, prima efectuată în țară de un președinte ucrainean.