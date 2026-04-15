Preşedinta CCR explică anularea alegerilor prezidenţiale din 2024: "Sunt trei motive extrem de solid ancorate în textul Constituției"

Simina Tănăsescu, președinte al CCR. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale a României, explică, într-un interviu pentru TVR Info, care au fost motivele care au dus la anularea alegerilor prezidențiale din 2024. "Motivele țin de încălcarea drepturilor electorale ale alegătorilor, încălcarea dreptului de a fi ales al candidaților și nerespectarea flagrantă a regulilor de finanțare a campaniei electorale", a declarat Simina Tănăsescu.

Şefa CCR a afirmat că decizia extrem de importantă pe care a luat-o Curtea în decembrie 2024 a plecat de la o serie de încălcări grave ale Constituţiei şi ale legislaţiei electorale.

Sunt trei motive extrem de solid ancorate în textul Constituției noastre. Ele sunt de domeniul de competența CCR. Și sunt motive care au fost detaliate într-o hotărâre care a trecut destul de multe teste juridice, și testul Comisiei de la Veneția și testul Comisiei Europene", a declarat Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale a României, pentru sursa amintită.

Nicușor Dan, despre desecretizarea şedinței CSAT

Președintele Nicușor Dan a spus, în decembrie 2025, că va desecretiza şedinţa CSAT care a dus la anularea alegerilor din 2024. El susține că este foarte important ca România să dovedească existenţa unei interferenţe ruse în campania electorală de anul trecut. „Oamenilor trebuie să le dăm toate elementele”, a declarat șeful statului.

Președintele a adăugat că este important şi pentru partenerii externi ai ţării să fie închis capitolul legat de anularea alegerilor.

„Este foarte important (să fie dovedită interferenţa rusă în alegeri – n.r.), pentru că este vorba de încrederea oamenilor în stat. Mulţi dintre români în prezent cred că alegerile au fost anulate în mod ilegal pentru că o elită conducătoare nu a vrut să predea puterea cui ar fi putut să câştige. Oamenilor trebuie să le dăm toate elementele.

Am reuşit în mare măsură pe plan extern să explicăm. Au fost multe alte state care au spus că a existat o influenţă rusă în Europa care s-a manifestat în alegerile din România”, a declarat Nicuşor Dan.

Șeful statului a mai susținut că România a fost ținta unei campanii coordonate de influențare, desfășurate în special în mediul online, care a urmărit amplificarea tensiunilor sociale și decredibilizarea instituțiilor democratice.