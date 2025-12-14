Nicușor Dan spune că va desecretiza și ședința CSAT care a dus la anularea alegerilor: „Este doar o pietricică”

Președintele a adăugat că este important şi pentru partenerii externi ai ţării să fie închis capitolul legat de anularea alegerilor / Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan spune că va decretiza şedinţa CSAT care a dus la anularea alegerilor din 2024. El susține că este foarte important ca România să dovedească existenţa unei interferenţe ruse în campania electorală de anul trecut. „Oamenilor trebuie să le dăm toate elementele”, a declarat șeful statului, sâmbătă seara, la Kanal D.

Președintele a adăugat că este important şi pentru partenerii externi ai ţării să fie închis capitolul legat de anularea alegerilor.

„Este foarte important (să fie dovedită interferenţa rusă în alegeri – n.r.), pentru că este vorba de încrederea oamenilor în stat. Mulţi dintre români în prezent cred că alegerile au fost anulate în mod ilegal pentru că o elită conducătoare nu a vrut să predea puterea cui ar fi putut să câştige. Oamenilor trebuie să le dăm toate elementele.

Am reuşit în mare măsură pe plan extern să explicăm. Au fost multe alte state care au spus că a existat o influenţă rusă în Europa care s-a manifestat în alegerile din România”, a declarat Nicuşor Dan, sâmbătă seara, la Kanal D.

Șeful statului a mai adăugat că, cel mai probabil, în următoarele două-trei luni, România ar putea să vină cu un raport complet pe ceea ce s-a întâmplat.

„Probabil că în două-trei luni vom fi pregătiţi să ieşim cu un raport. Se tot vorbeşte de acea descretizare, da, se va întâmpla şi asta, dar ea este o pietricică în tot ansamblul”, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

Nicușor Dan: „Nu trebuie să ne uităm la personajul Călin Georgescu, ci la campania care, cumva, a fost personificată de el”

Șeful statului mai susține că România a fost ținta unei campanii coordonate de influențare, desfășurate în special în mediul online, care a urmărit amplificarea tensiunilor sociale și decredibilizarea instituțiilor democratice.

Potrivit acestuia, „nu trebuie să ne uităm la personajul Călin Georgescu, ci la campania care, cumva, a fost personificată de el”.

„Noi avem în momentul de faţă o campanie dusă intens pe reţelele sociale care reuşeşte să amplifice toate tensiunile sociale, poziţii în care diverse categorii au opinii diferite, care iau orice fapt pozitiv, orice realizare a Guvernului sau a preşedintelui să o întoarcă invers.

Deci e o campanie care încearcă să decredibilizeze sistemul democratic din România”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Președintele a adăugat că aceste acțiuni fac parte din ceea ce a numit un „război hibrid” al Rusiei.

„Am avut şi câteva încercări de sabotaj, toate împreună fac o imagine a unei campanii, aşa-numitul război hibrid pe care Rusia îl desfăşoară împotriva României. Sarcina noastră este nu numai să ieşim cu un raport, ci să ieşim cu un raport care să convingă oamenii că într-adevăr asta s-a întâmplat”, a adăugat Nicuşor Dan.