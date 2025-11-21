Nicușor Dan, despre colaborarea dintre Potra și Georgescu: "Evident că am informări. E util ca toate lucrurile să fie puse împreună"

Călin Georgescu şi apropiaţii săi au pus la punct un plan de lovitură de stat, în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale. Foto: Antena 3 CNN

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că a foarte bine că Horațiu Potra a fost "adus repede în țară" și a subliniat încă o dată că are "informări" despre colaborarea dintre mercenar și Călin Georgescu. Întrebat când vor fi informați românii despre aceste lucruri, Nicușor Dan a răspuns că în "toate lucrurile trebuie să fie puse împreună".

"E bine că Potra a fost adus în țară și că s-a întâmplat repede. Am felicitat ieri Ministerul de Justiție și Ministerul Afacerilor Interne, asta înseamnă că instituțiile funcționează pe această chestiune, a spus Nicușor Dan în legătură cu aducerea în țară a mercenarului.

Întrebat despre colaborarea dintre Potra și Călin Georgescu, Președintele a spus că, evident că are informări.

"Da, evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anularii alegerilor și zilele imediat următoare, cât a stat Potra în țară", a precizat Nicușor Dan.

Întrebat când vor afla românii despre aceste lucruri, Nicușor Dan a răspuns că "e util ca toate lucrurile să fie puse împreună, să nu iasă instituții ale statului să dea bucăți de informații."

"În cel mai scurt timp posibil o să aveți aceste informații", a conchis Președintele.

Mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul lui au fost aduși vineri la Curtea de Apel București pentru a fi audiați. Judecătorii vor lua o decizie dacă mențin măsura arestului preventiv. Cei trei au fost aduși în țară joi, din Dubai.

Horațiu Potra, fost legionar francez și fondator de companii militare private, a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să zboare spre Moscova. Cei trei sunt acuzați că au conspirat împreună cu Călin Georgescu pentru a „răsturna ordinea constituțională” din România.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, în 28 octombrie, în cadrul unui interviu pentru Cotidianul, că „partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcționată de la Moscova”. De altfel, Nicușor Dan a prezentat liderilor UE, în 3 octombrie, la Copenhaga, un document de 25 de pagini care prezintă dovezile implicării Rusiei în alegerile prezidențiale din România, de anul trecut.