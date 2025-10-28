Nicușor Dan: Pot afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova

Nicuşor Dan a mai precizat că „ştim extrem de puţin despre fluxurile de bani” / Sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, marți, în cadrul unui interviu pentru Cotidianul, că „partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcționată de la Moscova”. El a adăugat că „ce nu ştim, în continuare, este cine este compania care a coordonat, care a făcut toată strategia. Nu ştim. Şi de asemenea ştim extrem de puţin despre fluxurile de bani”.

Șeful statului a mai precizat că „ştim extrem de puţin despre fluxurile de bani” și despre cine a finanțat campania.

„Pot afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova.

(...) Deci ceea ce ştim, ştim modul în care s-au influenţat reţele de socializare. Asta o ştim. (...) Deci ştim cum s-a făcut. Ştim că pentru o parte din fire, fie pe conturi false, fie pe agenţii de publicitate care au plătit pentru publicitate online, care au plătit, avem dovada că ele se duc în Rusia. Ce nu ştim, în continuare, este cine este compania care a coordonat, care a făcut toată strategia. Nu ştim. Şi, de asemenea, ştim extrem de puţin despre fluxurile de bani. Adică mai puţin chestiune pe care sunt cunoscute publicul. Bogdan Peşchir şi toate astea”, a declarat Nicușor Dan.

Nu ştim foarte mult despre, pentru că ce ştim, şi din nou ne-a spus procurorul general, că lucrurile au început cu o scanare sociologică în 2019. Ştim compania care a făcut-o? Nu ştim cine a plătit-o şi cât a costat”, a declarat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan: „Există suspiciuni pentru o reţea de români care să fi fost în spatele lui Călin Georgescu”

El a adăugat că o parte din „fire” duc la Kremlin și că există suspiciunea ca în spatele lui Călin Georgescu să fi fost și o rețea de români.

„Ştim că o parte dintre ele se duc la Kremlin, da. Ştim mai mult. Adică e mult mai evident în Moldova decât în România. Dar pentru România sunt, aşa cum am zis, fie conturi, reţele de conturi care sunt acolo, fie firme de publicitate online care sunt acolo.

E posibil că pe alegerile din România să fi fost şi cumva există suspiciuni pentru o reţea de români care să fi fost în spatele lui Călin Georgescu. Unele informaţii sunt mai cunoscute, altele sunt mai puţin cunoscute, altele sunt doar la momentul ăsta, doar la nivel de intuiţie”, a relatat Nicuşor Dan.