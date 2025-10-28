Delirul lui Călin Georgescu, la controlul judiciar: Marea pace dintre Trump și Putin se va semna la București

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Foto: Hepta

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a făcut, marți, noi declarații ridicole la semnarea controlului judiciar, la Poliția din Buftea. Georgescu spune că România va avea mai mulți milionari decât Elveția și că pacea dintre Trump și Putin se va semna la București, dând de înțeles că el o va intermedia: „ceea ce este bine va urma de acum încolo.”

Înconjurat de susținătorii care vin săptămână de săptămână după el la controlul judiciar, Călin Georgescu a transmis „un mesaj în trei puncte” fără să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Fostul candidat a început prin a se compara cu președintele Nicușor Dan, despre care a spus însă ce este huiduit, în timp ce el este îmbrățișat.

Au urmat afirmații despre cum România va avea mai mulți milionari decât Elveția și cum „vom conta pe scena internațională”. Ulterior, Georgescu și-a îndreptat declarațiile către Administrația Trump.

„Săptămâna trecută i-am văzut pe președintele, vicepreședintele și secretarul de stat al Statelor Unite cum au fost, unul după altul, la Ierusalim, iar poza cu vicele Vance în genunchi, rugându-se la Sfântul Mormânt, a făcut înconjurul lumii. Observ cu inima plină imensul respect pe care conducerea SUA îl acordă Ierusalimului și religiei creștine în particular”, a spus Georgescu.

În finalul mesajului, Georgescu a ținut să „salute” eforturile depuse de „președinții Trump și Putin” pentru pacea în Ucraina. De reamintit că președintele rus Vladimir Putin, la care Georgescu vede eforturi „pentru pace”, a bombardat zilnic Ucraina, stârnid inclusiv nemulțumirea lui președintelui SUA, Donald Trump, care a impus sancțiuni Rusiei.

„Țin să salut eforturile pentru pace depuse de președinții Trump și Putin. Sunt convins că prin înțelepciune, rațiune și pragmatismul lor vor triumfa. Și mai am convingerea că marea și mult dorita pace în regiunea NATO se va semna la București. Ceea ce este bine va urma de acum încolo”, a mai spus Călin Georgescu.

Călin Georgescu se află sub control judiciar, măsură care a fost prelungită săptămâna trecută de Judecătoria Sectorului 1 cu încă 60 de zile. Decizia nu este definitivă și a fost contestată de acesta, urmând ca Tribunalul București să analizeze cazul pe 30 octombrie.

În fiecare săptămână, la controlul judiciar, Călin Georgescu este urmat de susținători, care entuziaști. Recent, aceștia i-au adus porumbei albi pe care fostul candidat la prezidențiale i-a eliberat și i-a aruncat în aer. Momentul a devenit viral, după ce prima pasăre scăpată din mâinile lui Georgescu nu a reușit să ajungă prea departe. Porumbelul alb s-a ridicat doar pentru o secundă deasupra mulțimii, înainte să plonjeze spre pământ.