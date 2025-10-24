Nicușor Dan spune că atacurile PSD la Bolojan au legătură cu alegerile din partid: „Fiecare s-ar putea abține. Nu se abțin”

Președintele Nicușor Dan a afirmat, vineri, într-o conferință de presă la Iași, că nu există niciun motiv pentru care Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR ar trebui să se destrame. Șeful statului a precizat că într-adevăr există conflicte, iar ele sunt „legitime”, însă a atras atenția că fiecare dintre liderii politici ar putea să se „abțină”, dar nu o fac. Declarațiile președintelui vin după ce, anterior, îi avertizase pe liderii Coaliției că au mers „prea departe” cu războiul declarațiilor și le-a cerut să se „comporte instituțional” și în acord cu așteptările românilor.

Șeful statului a fost întrebat dacă în cazul în care nu mai există o majoritate parlamentară pentru Guvernul Bolojan va nominaliza un nou premier de la PNL.

„În momentul ăsta avem o Coaliție care are 65% în Parlament și există un Guvern care are un premier. Nu văd de ce această situație trebuie să se schimbe. Bineînțeles că există conflicte, sunt legitime, la unele dintre ele fiecare dintre persoane s-ar putea abține, se întâmplă să nu se abțină, suntem oameni, oamenii sunt diverși. Asta e situația”, a spus Nicușor Dan.

Președintele României a precizat că în acest moment Coaliția de guvernare „funcționează”.

„În ceea ce privește rezultatele concrete în momentul ăsta funcționează. Au existat moțiuni ale Opoziției care au fost respinse. Aici suntem”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan a atribuit atacurile din partea PSD la adresa lui Ilie Bolojan contextului politic traversat de partide, mai exact congresul social-democraților în care aceștia își vor alege președintele și alegerile pentru Primăria municipiului București.

„Cred că suntem înainte de 7 noiembrie, nu? Cred că după 7 o să avem mai puține astfel de luări de poziție. Haideți să ne uitam și la contextul electoral. Există un congres PSD pe 7, niște alegeri pentru Primăria Capitalei pentru 7 decembrie și există un tip de retorică pe care l-am auzit în ultimii 30 de ani. Cred că retorica asta nu mai ține ca atunci, dar suntem într-o democrație și fiecare se poziționează public așa cum consideră”, a spus președintele României.

Șeful statului a adăugat, referitor la scrutinul pentru PMB, că deși își dorește revenirea la alegerile în două tururi, anul acesta prioritară a fost stabilitatea Coaliției.

„Eu cred că se impune ca România să revina la alegerea primarilor în două tururi. Însă, tot timpul când ești în politică te uiți la priorități și prioritatea României în 2025 a fost stabilitatea și o Coaliție stabilă. Și Coaliția asta a decis că nu revenim, cel puțin în 2024/2028 nu ne mai uităm la legislația electorală pentru alegerea primarilor”, a mai spus Nicușor Dan.

Conferința de presă susținută de președintele Nicușor Dan poate fi urmărită aici:

Războiul declarațiilor în Coaliția de guvernare

Precizările președintelui vin după ce premierul Ilie Bolojan a fost ținta unui tir de atacuri din partea social-democraților, care îl învinovățesc pentru eșecul reformei pensiilor magistraților la Curtea Constituțională a României.

Declarațiile au culminat cu cele făcute de președintele interimar al PSD la Dolj.

Sorin Grindeanu l-a ironizat pe premier, precizând că „poți guverna și cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către propriii cetățeni”, ținând să adauge că „folosește sprânceana la singular, și nu la plural”.

El l-a avertizat pe Ilie Bolojan cu „consecințe politice” dacă nu va accepta propunerile PSD privind pensiile speciale.

Social-democrații i-au mai transmis prim-ministrului că poate pleca oricând din fruntea Guvernului, întrucât atât PNL, cât și PSD pot desemna un alt premier.

După mai multe zile de tăcere, Ilie Bolojan a răspuns atacurilor PSD. În direct la Antena 3 CNN, premierul a spus că el poate pleca oricând de la șefia Executivului, dar să i se arate și lui „măsurile geniale” care salvează economia fără să deranjeze pe nimeni. Mai mult, Bolojan i-a trimis pe cei de la PSD să facă majoritate cu AUR.

„Eu pot să plec mâine, dar să mi să spună care sunt soluțiile geniale care corectează aceste lucruri și nu deranjează pe nimeni. În condițiile în care orice partid consideră ca Guvernul nu își face datoria are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR, cu cine se poate, ca Guvernul să plece. Nu e o problemă. (...)Nu voi fi niciodată de acord să fac înțelegeri pe sprânceană pentru privilegii sau pentru alte lucruri”, a spus premierul la Antena 3 CNN.

După aceste declarații, președintele Nicușor Dan le-a atras atenția liderilor politici din Coaliția de guvernare că au mers „mult prea departe” în ultima perioadă şi le-a cere „să se comporte instituțional şi în acord cu așteptările românilor”.