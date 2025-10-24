Nicușor Dan îi ceartă pe Grindeanu si Bolojan: Scandalurile din Coaliție "au mers mult prea departe"

Nicușor Dan îi avertizează pe liderii coaliției că românii îi așteaptă să scoată țara din criză. Foto: Nicuşor Dan / Facebook

Președintele Nicușor Dan avertizează că declarațiile liderilor politici din Coaliția de guvernare au mers ”mult prea departe” în ultima perioadă şi le cere ”să se comporte instituțional şi în acord cu așteptările românilor”.

Mesajul vine după ce liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan, îndemnându-l să demonstreze că "poate guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către propriii cetățeni".

"Nu voi fi niciodată de acord să fac înțelegeri pe sprânceană pentru privilegii sau pentru alte lucruri", a fost replica lui Ilie Bolojan.

Ulterior, șeful interimar al PSD a indicat că "premierul trebuie să plece acasă" dacă repetă aceleași greșeli procedurale la următoarea tentativă de a ajusta pensiile speciale din Justiție.

Prim-ministrul a replicat din nou, spunând că PSD are posibilitatea să dea jos guvernul prin moțiune de cenzură și se poate alia cu AUR.

Nicușor Dan: Atacurile au mers mult prea departe

Președintele a reacționat la aceste tensiuni, acutizate de respingerea la CCR a legii privind pensiile magistraților.

Social-democrații îi reproșează premierului că a nesocotit chestiunile de formă, după ce Bolojan nu a mai așteptat cele 30 de zile pe care legea le prevede pentru avizul CSM în legătură cu un proiect legislativ.

Mai mult, liderul PSD a anunțat, vineri, că a inițiat consultări cu reprezentanții instituțiilor din Justiție și că va fi elaborat un proiect de lege în urma acestor consultări.

”Eu cred că tipul acesta de declarații merge mult prea departe”, a afirmat președintele.

Dan a îndemnat la găsirea unei soluții astfel încât ajustarea pensiilor magistraților să fie constituțională.

Nicușor Dan: Așteptările românilor sunt ca actuala coaliție să scoată țara din criză

"Hai să rezolvăm pasul unu şi după aceea să vedem eventuale dezvoltări ulterioare. Deci în momentul acesta, așa cum am spus mai devreme, există o injustiție socială.

Există o așteptare socială pe reforma pensiilor magistraților şi, în mod responsabil, fiecare dintre partidele din coaliție trebuie să contribuie la rezolvarea acestei probleme, pentru a veni în întâmpinarea unei așteptări pe care societatea o are.

Şi în cadrul general e bine ca toți actorii politici care fac parte din această coaliție să se comporte instituțional şi în acord cu așteptările românilor, pentru că așteptările românilor sunt (ca liderii politici) să scoată țara din această criză bugetară și să construiască o economie care să aducă prosperitate pentru români.

Așa, e foarte simplu să vii cu declarații, unul împotriva celuilalt”, a declarat președintele, aflat la Bruxelles, pentru summit-ul Consiliului European și reuniunea coaliției statelor care susțin Ucraina.