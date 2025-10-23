Mesajul PSD despre ”sprânceana” lui Ilie Bolojan: ”Dacă vrei să pleci, nu ne sperii. PNL poate să își numească repede alt premier”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, l-a ironizat, miercuri, la Dolj, pe premier precizând că “poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către propriii cetăţeni” Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a fost din nou ținta criticilor venite din partea liderilor PSD, în contextul deciziei CCR privind pensiile speciale ale magistraților. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, l-a ironizat, miercuri, la Dolj, pe premier precizând că “poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către propriii cetăţeni”, ținând să precizeze că “folosește sprânceana la singular, și nu la plural”.

Totodată, Claudiu Manda, propus să preia funcția de secretar general al PSD, a transmis că social-democrații “nu mai rezonează cu șantajul”, vorbind despre amenințările repetate ale lui Ilie Bolojan cu demisia. El a transmis nici mai mult, nici mai puțin că Bolojan poate să plece “unde vrea”, pentru că și PSD poate să desemneze propriul premier.

Sorin Grindeanu a spus, miercuri, la Conferința Extraordinară a PSD Dolj, că Ilie Bolojan nu își dorește cu adevărat să rezolve problema pensiilor magistraților, ci doar să facă un „joc de imagine”. Mai mult, el l-a atenționat pe Ilie Bolojan că “dacă refuză dialogul, va eșua din nou și va suporta consecințele politice”.

Mesajul lui Sorin Grindeanu, în fața social-democraților, despre Ilie Bolojan

Liderul interimar al PSD a reacționat astfel, după ce premierul a respins propunerea social-democraților privind reforma pensiilor speciale ale magistraților, în urma deciziei CCR:

„Nu poţi să spui că tu vrei să elimini pensiile speciale pentru magistraţi, să vină ministrul justiţiei, Radu Marinescu, să trimită o hârtie către tine, prim-ministru, în care să spui că trebuie să stai 30 de zile să primeşti avizul de la CSM şi există această hârtie şi adresă trimisă de Radu şi tu să consideri că trebuie să stai doar 10 zile, că aşa eşti învăţat. Şi te aştepţi de la Curtea Constituţională să treacă peste aceste lucruri.

Şi vii ieri în coaliție şi spui următorul lucru: am de gând să o iau de la capăt, în acelaşi mod. Şi atunci se pune întrebarea, îţi doreşti cu adevărat să îndrepti aceste nedreptăţi, aceste injustiţii sociale, dacă vreţi, sau vrei să faci doar un joc de imagine, de orgoliu personal şi nu vrei să rezolvi această problemă?”, a spus Sorin Grindeanu.

Claudiu Manda, atac la adresa premierului Ilie Bolojan

La rândul său, Claudiu Manda, l-a acuzat pe Ilie Bolojan că vrea să facă totul repede și doar pe placul său. “I-am lăsat să ne critice prea mult. Nu ar trebui să ne fie rușine cu ceea ce am făcut la nivel guvernamental sau în administrație”, a spus Claudiu Manda.

El s-a referit și la repetatele amenințări cu demisia făcute de premierul Ilie Bolojan în ședințele coaliției de guvernare, precizând că social-democrații nu mai acceptă “șantajul”:

„Dacă vrei să pleci — încotro vrei? Către nord, către sud, către est? Nu ne sperii. Există un protocol, PNL poate să își numească repede alt prim-ministru. Putem continua programul de guvernare”.

O altă temă a atacurilor la adresa lui Ilie Bolojan a fost mult controversata OUG 52, criticată de aleșii locali. Manda a spus că premierul Ilie Bolojan a acționat în cazul pensiilor speciale ale magistraților “repede,ca să fie el repede primul”, fără să își dorească o reformă.

„Uitați-vă cum a venit OUG 52, când domnul Bolojan a permis să se citească pe bandă tot felul de modificări. Ne-am trezit în imposibilitatea de a cumpăra hârtie pentru certificate de naștere sau de căsătorie. Ori genul ăsta de activitate nu arată că sunt profesioniști, ci superficiali. Vor să facă totul repede și numai cum vor ei. Să vă mai dau un exemplu — cu asumarea răspunderii pe pensiile din justiție. La fel: nu a vrut să aștepte avizul CSM doar ca să fie el repede primul, deși eu îl bănuiesc că nici nu și-a dorit cu adevărat să treacă. Așa că nu a vrut să îndeplinească o condiție formală. Marele curajos…”, a declarat social-democratul.

Val de critici la adresa premierului

Social-democrații și-au întețit, astfel, șirul de critici la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce acesta a respins în urma unei ședințe tensionate a coaliției propunerea PSD privind crearea unui grup de lucru care să caute o soluție pentru reforma pensiilor speicale ale magistraților, după decizia CCR.

Amintim faptul că Sorin Grindeanu, în cel mai direct atac la adresa premierului, a spus marți că Ilie Bolojan ar trebui să plece acasă, dacă face a doua oară aceeași greșeală cu legea pensiilor magistraților.

"Trebuie să plece acasă. Dacă, în continuare, face a doua oară aceeași procedură, fără a avea dialog cu toți actorii, sau măcar să țină cont de ce spune președintele României, atunci trebuie să plece acasă", a spus liderul PSD.