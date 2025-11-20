Președintele Nicușor Dan, după aducerea lui Horațiu Potra în România: „Ordinea constituțională se apără”

<1 minut de citit Publicat la 17:31 20 Noi 2025 Modificat la 17:31 20 Noi 2025

Nicușor Dan a transmis un mesasj după aducerea în țară a lui Horațiu Potra. Foto: Colaj

Președintele României Nicușor Dan a transmis un mesaj, publicat pe rețelele sociale, despre aducerea mercenarului Horațiu Potra în România. „Confirmă angajamentul ferm al statului român”, transmite șeful statului.

„Operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian și Alexandru Potra confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de acțiuni împotriva acesteia ajung în fața justiției. Apreciez efortul Ministerelor Justiției și Afacerilor Interne și tuturor instituțiilor internaționale care au cooperat pentru acest rezultat”, a scris președintele României.

Horațiu Potra împreună cu fiul și nepotul său au ajuns joi în România. Aeronava cu care au fost aduși din Dubai a aterizat pe aeroportul din Otopenu la ora 16:08. Mercenarul Horațiu Potra este trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat.

Fost legionar francez și fondator de companii militare private, Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să zboare spre Moscova. Cei trei sunt acuzați că au conspirat împreună cu Călin Georgescu pentru a „răsturna ordinea constituțională” din România.