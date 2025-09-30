Nicușor Dan: Am intuiția că în spatele lui Călin Georgescu au fost niște oameni din corupția anilor '90-2000

Președintele Nicușor Dan a vorbit marți seară, într-o emisiune Euronews România, despre investigațiile autorităților în legătură cu interferența rusă în alegeri și războiul hibrid al Moscovei în țara noastră.

"În momentul de față, sunt trei componente. Este una de interferență rusă pe rețele sociale. Si aici, dosarul cu care a venit Parchetul General este consistent, în sensul că acolo, așa cum spuneam mai devreme, sunt date site-uri și sunt date metode de promovare ale acestor site-uri care se duc în Rusia. Deci, aici este o dovadă, dar - ca să răspund si la ce lipsește - nu la toate site-urile și la toate metodele lor de promovare, ci sunt doar (la) câteva.

După aceea, avem pe partea de finanțarea acea dovada cu domnul Peșchir care a plătit un milion de euro, dar noi bănuim că au fost 20 de milioane de euro. Ce e cert e un milion. Intuiția e de 20 de milioane. Asta estimarea pe care mi-au dat-o mie toți oamenii din consultanță politică și care au făcut tipul acesta de campanii.

Și după aceea avem - și asta este cel mai bine documentat - încercările de destabilizare cu rețeaua Potra, cu venirea la București, cu armamentul pe care îl aveau. Deci, asta este componenta cel mai bine documentată de către statul român în momentul ăsta.

Nicușor Dan: Intuiesc că în spatele lui Georgescu s-au aflat oameni din corupția anilor '90 - 2000. Strângerea dovezilor cere timp

Și avem și cadrul general pe care noi, ca societate, nu îl aveam în momentul noiembrie 2024.

'Război hibrid' era ceva foarte, foarte abstract la momentul acela. Erau ceva exemple În Republica Moldova, în alegerile prezidențiale din 2024, dar pentru România era ceva foarte abstract războiul hibrid.

Acum, pentru că am trecut prin evenimentul ăsta, am devenit atenți la rapoarte ale serviciilor din țările partenere - francezi, britanici, italieni, NATO, Uniunea Europeană. Sunt rapoarte foarte consistente, care vorbesc, toate, de interferențe nu numai în România, ci în întreg spațiul european.

Eu am intuiția că în spatele lui Călin Georgescu au fost niște oameni din corupția românească a anilor '90 - 2000.

Am spus asta cu titlu de intuiție. Ca să ajungi de la intuiție la o probă, trebuie să verifici și circuitul unor bani care s-au plimbat, poate, prin criptomonede, poate prin paradisuri fiscale. Și asta e dificil și ia timp, de obicei", a afirmat Nicușor Dan.