Preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, a fost premiat în Spania pentru promovarea culturii române

Comunitatea românilor din Spania s-a reunit în aceste zile în cadrul unei manifestări cu ecouri culturale și diplomatice importante.Românii din Madrid au găzduit cea de-a treia ediție a festivalului "Culturo – Festival de Carte și Arte a Românilor de Pretutindeni". Printre invitații speciali s-a numărat și președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, care si-a lansat doua volume de carte si a fost premiat cu o Diplomă de Excelență pentru promovarea culturii și identității românești în spațiul hispanic.

Evenimentul "Citește românește, trăiește și simte românește" s-a desfășurat în perioada 2 -6 octombrie, si a fost sprijinit de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Printre invitații speciali s-a numărat și președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe care și-a lansat două volume recente – "Cezarul, Dumnezeu, Iubirea" și "Poveste pentru tata", lucrări cu profunde reflecții personale și filosofice, prezentate pentru prima oară în fața unei comunități românești din diaspora.

"Această carte nu este făcută cu scopul de a da sfaturi nimănui, nu a fost scrisă pentru că dețin adevărul absolut, ci a fost scrisă pentru că cred eu că, la un moment dat, toți oamenii trebuie să treacă — sau trec — printr-o regăsire a propriului suflet, iar de cele mai multe ori oamenii nu dau curs acelui sentiment", a spus Tişe.

Dincolo de componenta culturală, festivalul a prilejuit și un schimb de idei privind viitoare colaborări între județul Cluj și regiunea Madrid, într-un context în care diaspora românească din Spania rămâne una dintre cele mai numeroase și bine integrate comunități românești din Europa.

"Regele Carol I al României a fost nașul de botez al contelui de Barcelona, Juan, tatăl regelui Juan Carlos I al Spaniei. Astăzi, prin acest punct care ne leagă, s-a creat o punte semnificativă între țările noastre, iar prezența a peste un milion de români contribuie efectiv la viața acestei țări.

Am convingerea că viitorul, pentru dumneavoastră, este — începând de câțiva ani — în egală măsură ofertant atât în România, cât și în Spania. Același lucru este valabil și în prezent", a subliniat Tişe.

Evenimentul a fost onorat și de autorități locale și naționale spaniole – printre care Judith Piquet Flores, primarul localității Alcalá de Henares, dar și Carmen Cervantes Guijaro, secretar național pe problematica imigrației. Au mai fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei României, ai Consulatului român din Spania, dar și oficiali ai Partidului Popular și ai Comunității Madrid.

