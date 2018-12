Președintele Iohannis, avertisment după ședința CSAT: Întârzierea publicării în Monitorul Oficial a decretului are grave consecințe

Administrația Prezidențială anunță că decretul de prelungire a mandatului generalului Nicolae Ciucă în funcția de șef al Armatei a fost trimis Monitorului Oficial, menționând că întârzirea publicării decretului atrage răspunderea juridică a tuturor persoanelor implicate.

"Imediat după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, Decretul Președintelui României nr. 1331/2018, prin care s-a prelungit mandatul șefului Statului Major al Apărării, a fost transmis, în condițiile Legii nr. 202/1998, secretarului general al Camerei Deputaților, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României.

Monitorul Oficial al României este publicația oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituție, de Legea nr. 202/1998, precum și de alte acte normative.

Publicarea decretelor, acte prevăzute de Constituție, nu poate fi blocată sau cenzurată de instituțiile cu atribuții în această procedură.

Președintele României atenționează că întârzierea publicării în Monitorul Oficial al României a Decretului nr. 1331/2018 și, implicit, împiedicarea producerii efectelor acestui act are grave consecințe și atrage răspunderea juridică a tuturor persoanelor implicate", transmite președintele României.

Orban a sărit și el

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, somează conducerea Monitorului Oficial să publice decretul emis de preşedintele Klaus Iohannis privind prelungirea mandatului şefului Statului Major al Apărării, atrăgând atenţia că, în caz contrar, răspunderea va fi exclusiv a secretarului general al Camerei Deputaţilor şi a conducerii Monitorului Oficial.



"Vreau să somez conducerea Monitorului Oficial să îşi îndeplinească obligaţiile legale prevăzute de Legea 202, modificată, şi să publice actele emise de preşedintele României, inclusiv decretul. Este obligaţia Monitorului Oficial de a publica actele emise de preşedinte, iar conducerea Monitorului Oficial nu trebuie să cedeze la niciun fel de ordin verbal dat de Dragnea, chiar dacă Dragnea este preşedintele Camerei Deputaţilor. Pe de o parte, Liviu Dragnea nu poate să dea ordine contrare legii, iar, de cealaltă parte, răspunderea în cazul nerespectării legii de organizare şi funcţionare a Monitorului Oficial va fi exclusiv a secretarului general al Camerei Deputaţilor şi a conducerii Monitorului Oficial", a declarat vineri, pentru AGERPRES, Ludovic Orban.



El a subliniat că este obligatorie publicarea decretului preşedintelui Klaus Iohannis.



"Publicarea decretului preşedintelui privitor la prelungirea cu un an a mandatului actualului şef al Statului Major este obligatorie, pentru că refuzul nejustificat de a publica acest decret ar putea să genereze disfuncţionalităţi majore pentru Armata Română", a punctat liderul liberal.



Întrebat ce va face PNL în cazul nepublicării decretului în Monitorul Oficial, Ludovic Orban a răspuns: "Deocamdată dau acest mesaj public prin care încerc să îi determin pe cei din conducerea Monitorului Oficial să respecte legea şi nu să asculte ordinele nelegale pe care le dă Liviu Dragnea".



"Este obligaţia legală pe care o are conducerea Monitorului de a publica actele emise de preşedinte", a adăugat Orban.



Preşedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru prelungirea, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciucă la şefia Statului Major al Apărării.



Premierul Viorica Dăncilă a declarat că preşedintele Klaus Iohannis nu are atribuţia de a prelungi mandatul şefului Statului Major al Apărării, ea precizând că decretul anunţat de şeful statului nu respectă condiţiile de legalitate şi creează premisele unui conflict juridic de natură constituţională.