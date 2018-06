Președintele Iohannis, în privința afirmaţiilor lui Tusk privind SUA: Noi nu suntem aşa pesimişti

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat vineri că în sesiunea destinată securităţii de la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles s-a exprimat "pentru întărirea relaţiei transatlantice", precizând că nu este aşa pesimist ca preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, în privinţa relaţiei dintre UE şi SUA.

"Noi nu suntem aşa pesimişti ca domnul Tusk, nu ştiu de ce este atât de pesimist. Şi ieri, în sesiunea destinată securităţii, m-am exprimat clar, şi nu am fost singurul, pentru întărirea relaţiei transatlantice. Am subliniat importanţa acestei relaţii, importanţa relaţiei dintre NATO şi Uniune. Şi foarte bine a subliniat domnul secretar general (al NATO - n.r.) Stoltenberg că relaţia transatlantică nu este un fir singular, are mai multe fire şi dintre acestea, câteodată, unele slăbesc şi altele se întăresc", a declarat Iohannis la sosirea la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.

Totodată, Iohannis a precizat că, în ultimul an şi jumătate, fondurile alocate din Statele Unite pentru forţe armate în Europa au crescut cu 40%. "Deci este clar că relaţia pe securitate este într-o continuă consolidare", a mai afirmat şeful statului.

Şeful statului a fost întrebat cum comentează faptul că Donald Tusk a afirmat recent că Uniunea Europeană trebuie să se gândească la "cel mai sumbru scenariu" în relaţia cu SUA şi dacă apreciază că există reale motive de îngrijorare în această privinţă.