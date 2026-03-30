Președintele Nicușor Dan spune că România este „în grafic” pentru aderarea la OCDE și ar putea să se alăture în acest an

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, că România este „în grafic” în ce privește aderarea la OCDE, exprimându-și speranța ca acest lucru să se întâmple în 2026.

„Suntem în grafic și sperăm ca România să devină membru OCDE în acest an. Vreau să salut pe acest palier armonia și colaborarea neobișnuite între partidele politice. Euro trebuie să fie un obiectiv pentru România, pentru că e o regulă economică foarte simplă: ești mai competitiv dacă ești mai mare. În condițiile în care avem o viteză economică tot mai mare global, România trebuie să se integreze și euro este o formă de a se integra în economia europeană”, a declarat președintele, în cadrul evenimentului „Economist Romania Government Roundtable”, organizat de grupul editorial The Economist.

El a menționat că Republica Moldova reprezintă o parte importantă a preocupărilor României, vorbind în favoarea integrării acesteia în UE, dar și pentru o „integrare a celor două economii”.

Nicușor Dan a declarat că în ultimii zeci de ani, în urma unui „decalaj istoric”, a războaielor mondiale și a regimului comunist, România, dar și alte țări din această parte a Europei au avut „o poveste de mare succes”. În acest sens, el a evidențiat importanța extinderii Uniunii Europene.

„Este important să spunem asta. Suntem bombardați de știri negative. Extinderea UE înspre est a fost un mare succes. Spre exemplu, România în 2000 era la 26% față de media europeană a veniturilor. În 2024 a crescut la 78%”, a spus Nicușor Dan, în cadrul evenimentului desfășurat la Ateneul Român.

Totodată, președintele a vorbit de importanța calității instituțiilor și modul în care acestea influențează prosperitatea.

„Este un obiectiv fundamental al acestui mandat reforma instituțiilor, astfel încât ele să poată să pună baza unei dezvoltări economice solide”, a mai spus el.