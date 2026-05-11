Prima etapă de refacere a Planșeului Unirii s-a încheiat. Daniel Băluță: „După finalizarea testelor, circulația va fi redeschisă”

Circulația în zona Piața Unirii se reia de săptămâna viitoare. FOTO Facebook Daniel Băluță

Se redeschide circulația în Piața Unirii, după ce prima etapă de refacere a Planșeului Unirii s-a încheiat. Tronsonul finalizat este cel din fața Hanului lui Manuc. Zilele acestea, noul planșeu va mai fi supus unor teste tehnice până când va fi deschisă oficial circulația în zonă, au transmis autoritățile locale.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a declarat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, că, în prezent, după finalizarea lucrărilor, în zonă au loc teste cu vehicule de mare tonaj.

El a mai precizat că, în această vară, când traficul va fi unul mai redus, vor începe lucrările la cea de-a patra zonă a planșeului, de lângă pasajul rutier Unirii.

Potrivit acestuia, întregul planșeu ar urma să fie gata până la sfârșitul acestui an.

„Prima etapă a refacerii Planșeului Unirii în zona Hanul lui Manuc a fost finalizată. Lucrările au ajuns la peste 60% din total. Avem un avans de aproximativ patru luni față de termen. Aici, în zona în care ne aflăm, a fost contruită o nouă placă de beton, dublu de groasă față de cea veche.

Are aproximativ 1,4 metri grosime și proiectată să reziste cel puțin 100 de ani. Astăzi o testăm static și dinamic cu aceste vehicule de mare tonaj. Testele sunt realizate de specialiștii Universității Tehnice de Construcții București, cei care au fost alături de noi încă de la începutul acestui proiect și cărora le mulțumesc.

Datorită expertizei lor, am realizat cu toții pericolul care pândea aici, în centrul orașului. După finalizarea testelor de azi, circulația va fi redeschisă în Piața Unirii. Practic, strada Halelor va fi din nou accesibilă traficului rutier și pietonal.

Diferența față de anul trecut este aceea că acum nimeni nu mai este pus în pericol, ci celelalte etape ale proiectului sunt în desfășurare și se află peste graficul inițial. Se lucrează în acest moment simultan la trei din cele patru etape ale planșeului.

Șapte tronsoane din noua placă de beton turnate, iar în paralel se lucrează la instalarea conductelor pentru creșterea debitului Dâmboviței.

Mai mult, în această vară, când traficul va fi unul mai redus, vom intra și în etapa a patra planșeului, ultima de altfel, cea care, de altfel, cea aflată lângă pasajul rutier Unirii. Dacă totul merge așa cum ne-am planificat, întregul planșeu va fi gata până la sfârșitul acestui an.

Împreună cu Brigada Rutieră și cu Comisia Tehnică de Circulație vom găsi cele mai bune soluții pentru ca lucrările din această ultimă etapă să nu afecteze foarte mult traficul rutier. Nu e cazul să ne facem griji. Practic, strada este destul de lată, are nouă benzi de circulație pe ambele sensuri, ca să ne permită să circulăm decent, dar să și lucrăm”, a declarat luni, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Lucrările sunt organizate în patru zone distincte:

Zona 1: în fața Hanului lui Manuc

Zona 2: parcul din fața magazinului Unirea

Zona 3: zona fântânilor

Zona 4: dinspre Pasajul Unirii.

Proiectul de reabilitare a început în iunie 2025 și se va desfășura pe o perioadă de trei ani. Pentru a reduce impactul asupra traficului, Primăria Sectorului 4 a amenajat un drum temporar, iar restricțiile rutiere vor rămâne în vigoare până la sfârșitul anului.