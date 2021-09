Prima ședință de guvern după declanșarea crizei din coaliție, vineri de la ora 16.00

Miniștrii USR-PLUS nu au transmis încă dacă vor participa la ședință.

Încă de ieri, USR-PLUS a susținut că își dorește plecarea lui Florin Cîțu din funcția de premier, după ce acesta a anunțat demiterea membrului USR-PLUS Stelian Ion din funcția de premier, după ce ministerul pe care îl conducea nu a oferit aviz programului național de investiții „Anghel Saligny”. Stelian Ion susține că originalul documentului nu a ajuns la Ministerul de Justiție până la ora la care proiectul a fost pus pe ordinea de zi a ședinței de guvern.

Premierul l-a acuzat pe Stelian Ion că ”se opune modernizării României”:

„Am luat o decizie necesară. Acum câteva minute am trimis preşedintelui României cererea de revocare din funcţia de ministru al Justiţiei a domnului Stelian Ion. Nu voi accepta în Guvernul României miniştri care să se opună modernizării României. Stelian Ion este un ministru care nu a reuşit să se impună în coaliţie, nu a reuşit să îşi ducă la bun sfârşit proiectele. De exemplu, desfiinţarea Secţiei Speciale, care nici după opt luni de mandat nu a fost desfiinţată”, a afirmat Cîţu, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Victoria.

USR şi AUR, ultimatum pentru Florin Cîţu: "Așa cum l-am pus în parlament, îl vom da jos, tot în parlament”

USR-PLUS și AUR îl somează pe Cîţu să renunțe la funcția de premier până mâine. În caz contrar, vor depune luni, moțiunea de cenzură pentru demiterea lui Florin Cîţu. USR a găsit și un înlocuitor, este vorba despre Ilie Bolojan, președintele CJ Bihor.

„Următorul pas este ședința de coaliție, apoi dacă Florin Cîțu se agață de scaunul de la Palatul Victoria așa cum l-am pus în parlament, îl vom da jos, tot în parlament.

Am discutat cu toate partidele politice despre o eventuală moțiune de cenzură. USR PLUS are 80 de semnături și 80 de parlamentari care așa cum l-au pus pe premierul Cîţu și i-au dat șansa să arate că poate să conducă un guvern de coaliție îl vor da și jos.

Împreună cu AUR avem 122 de semnături, deci putem depune o moțiune de cenzură. Rămâne să discutăm despre text.

Bineînțeles aș vrea să nu ajungem aici, dar asta depinde doar de maturitatea politică a lui Florin Cîțu", a spus Ionuţ Moşteanu, purtător de cuvânt URS PLUS.



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal