Primarul Sectorului 6, despre tânăra care a sunat la 112 vineri seara: „S-a dovedit a fi o răzbunare, în urma unei dispute cu partenerul”

Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a anunţat că tânăra care a sunat vineri seara la 112, reclamând că este ţinută cu forţa într-un apartament din Bucureşti, ar fi efectuat acest apel din răzbunare, în urma unei dispute cu partenerul.



"După apelul la 112, în care o minoră anunţa că a fost sechestrată într-un apartament din Drumul Taberei, conform detaliilor publicate, am localizat aproape imediat perimetrul cu blocul în care se afla şi se află şi la această oră minora. Am fost în permanentă legătură cu echipele implicate la nivelul primăriei şi cu comandantul Poliţiei din sector. Eu cred că cel mai important după această experienţă este să realizăm că ne putem baza pe oamenii din comunitate şi pe poliţiştii locali, care şi-au dat tot interesul să ajute şi să o găsească. Minora nu are domiciliul în Bucureşti, locuieşte aici cu concubinul ei şi nu doreşte să se întoarcă acasă. Apelul s-a dovedit a fi o răzbunare, în urma unei dispute cu partenerul", a scris edilul, pe Facebook.

