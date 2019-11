Primul interviu în care apare soțul Vioricăi Dăncilă, joi seară, la Antena 3

Foto: Florentina Fantanaru/ Facebook

Viorica Dăncilă a acordat primul interviu alături de soțul ei.

„Asta seara am filmat acasa la familia Dăncilă. Este primul interviu in care apare dl.Dăncilă, un interviu in care am aflat ce a fost in sufletul lui cand sotia i-a fost jignită. Sunt împreună de 36 de ani, stiu sa înfrunte greutățile, stiu sa se sprijine și sa se încurajeze reciproc.

Veti afla povestea lor maine seară la Antena3!”, a scris Florentina Fantanaru, miercuri seară, pe pagina sa de Facebook.