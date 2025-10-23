Primul oraş din România în care semafoarele "pedepsesc" şoferii vitezomani. Cum funcţionează noul sistem inedit

Foto: Captură Antena 3 CNN

În Braşov, şoferii care încalcă limita de viteză vor fi pedepsiţi într-un mod inedit. Primul semafor pe care îl vor întâlni, după depăşirea limitei, se va face roşu. Este vorba despre un sistem inteligent care calculează viteza fiecărei maşini şi reacţionează imediat când legea nu este respectată.

Sistemul de semafoare inteligente, implementat deocamdată doar pe o stradă din Brașov, reprezintă o măsură inovatoare în combaterea depășirii limitelor de viteză în zonele urbane. Tehnologia, bazată pe senzori și algoritmi de calcul în timp real, urmărește fiecare autovehicul care intră în raza de acțiune a unui punct de control. Atunci când un șofer depășește limita legală de viteză, sistemul declanșează automat semaforul următor pe roșu, obligându-l să oprească temporar într-un loc sigur.

"Practic, este ceea ce ne dorim cu toții, și anume reducerea numărului de accidente rutiere în care sunt implicați pietonii. Prin acest sistem, cei care aleg să circule cu o viteză peste limita legală vor fi automat înfrânați de culoarea roșie a semaforului", a explicat purtătorul de cuvânt al IPJ Braşov, Daniel Zontea.

Această abordare crește respectul față de regulile de circulație, dar are și un efect educativ vizibil. Prin feedback imediat, șoferii primesc o "sancțiune vizuală" care subliniază consecințele comportamentului riscant. Autoritățile locale susțin că sistemul nu înlocuiește amenziile clasice, ci le complementează, contribuind la formarea unei culturi rutiere mai responsabile.

"Este, evident, o sancțiune care se aplică, așa cum știm cu toții, cu amendă, dar și cu suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă determinată de timp", a adăugat Zontea.

Pe termen lung, Brașovul urmărește integrarea acestui sistem în rețeaua sa urbană de transport inteligent, care va comunica cu aplicații mobile și navigații auto pentru a oferi șoferilor recomandări personalizate de viteză.

"Tot timpul trebuie să facem asemenea lucruri, pentru că orașul se dezvoltă, iar traficul este din ce în ce mai intens. Pentru siguranța circulației trebuie să fim mereu inovativi, să zic așa, și să trecem de la metodele clasice la unele mai moderne", a subliniat primarul din Braşov, George Scripcaru.



Proiectul este finanțat parțial din fonduri europene și face parte din strategia națională de mobilitate durabilă. Este posibil ca în viitor, alte orașe din România să adopte aceeași soluție, mai ales în contextul în care Uniunea Europeană promovează soluții tehnologice pentru siguranța rutieră.