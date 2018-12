Probleme pentru Liviu Dragnea de Crăciun: am fost la spital, dar totul e sub control. Ce va face liderul PSD de Revelion

Liviu Dragnea a dezvăluit cum își petrece sărbătorile de iarnă. Liderul PSD a spus că va petrece Revelionul în țară, alături de niște prieteni.

”Nu plec din țară, stau cu câțiva prieteni. De Crăciun am stat cu fiul meu și soția lui, dar și cu Irina. Ne-am simțit bine. Am avut niște probleme cu soția lui Ștefan care a contactat o gripă și am fost la spital, dar totul este sub control. De Revelion... un vin roșu, o sarma sau două, carne prăjită în untura, niște mezeluri românești. Îmi place salamul săsesc”, a zis Liviu Dragnea la Antena 3.