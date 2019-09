Procurorul general, Bogdan Licu, noi precizări în cazul Dâmbovița: „Poliția din Olanda ne ajută la anchetă”

Bogdan Licu, procurorul general al României, a făcut noi precizări cu privire la ancheta din cazul Dâmbovița.

„Din păcate, s-au întâmplat și asemenea lucruri. Nu mai reiau derularea evenimentelor, a ieșit ieri șeful Poliției Române și v-a dat mai multe detalii ca timing. Vreau să vă spun că încă din dimineața zilei de sâmbătă am fost în contact permanent cu șeful Poliției Române, am constituit dosar penal, am trimis procurori la fața locului, mai întâi de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Dâmbovița, iar apoi Parchetul de pe lângă Judecătoria Dâmbovița.

Odată cu găsirea cadavrului, s-a deplasat la fața locului și domnul procuror Remus Varga, care a ajutat colegii la efectuarea activităților specifice, iar începând de ieri am dispus preluarea cauzei la Parchetul General pentru că există elemente, suspiciuni, că activitatea infracțională a acestui individ s-a desfășurat în mai multe județe și e nevoie de o mobilizare mai amplă la nivelul țării”, a spus procurorul general.

Bogdan Licu a spus că în momentul de față nu se poate spune dacă olandezul a avut și alte victime.

„El a fost de mai multe ori în țară. Noi știm de patru ori, dar e posibil să mai fi fost”.

„Noi desfășurăm niște activități complexe. S-a emis un ordin european de anchetă, apelăm la colegii din Olanda, care ne sprijină și sunt foarte deschiși colaborării cu noi și trebuie să verificăm absolut toate pistele”.

Procurorul general a spus că nu există în momentul de față o dovadă oficială că olandezul s-a sinucis. „Avem informații de la colegii din Olanda. În momentul în care vom avea o confirmare oficială că acest individ s-a sinucis, în ceea ce privește segmentul de activitate infracțională de la Dâmbovița, se va dispune clasarea cauzei prin moartea înfăptuitorului. Dar dosarul nu se închide aici, urmărim toate pistele, toate deplasările lui prin România”.

Duminică, fetița de 11 ani a fost găsită pe un câmp la ieşirea din Produleşti. Anchetatorii au spus că, la o primă examinare, s-au observat urme de violenţă pe trupul fetei. Corpul era acoperit cu o folie de plastic. Şeful IPJ Dâmboviţa a subliniat că acesta este, probabil, motivul pentru care corpul nu a fost observat din elicopter.