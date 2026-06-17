Profesorii protestează astăzi la București și amenință cu boicotarea examenelor. Sindicaliștii au anunțat că vor fi 20.000 de oameni

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În plină criză politică şi cu câteva zile înainte de începerea examenului scris la Bacalaureat, peste 20.000 de profesori ies în stradă pentru a protesta faţă de legea salarizării. Sindicaliştii se vor aduna începând cu ora 10.00 în faţa Guvernului, după care vor mărşălui spre Palatul Parlamentului. Nu s-a renunţat încă la ideea boicotării examenelor.

Protestul va începe în Piața Victoriei, în fața Guvernului, după care sindicaliștii se vor deplasa către Parlament.

Mesajul transmis de Federația "Spiru Haret" este unul direct: "Destul! Educația cere respect! Dragi colegi, mâine ieșim din nou în stradă. Ne strângem în Piața Victoriei pentru a ne cere drepturile!".



Sindicaliștii spun că măsurile de austeritate și noul proiect al legii salarizării îi obligă să revină în stradă. Ei acuză Guvernul că nu respectă angajamentele asumate în anii trecuți și că tratează educația ca pe o cheltuială, nu ca pe o investiție.

"Măsurile de austeritate impuse recent și nepăsarea guvernanților față de angajamentele asumate în anii trecuți ne obligă să ieșim din nou în stradă. Fără o reacție fermă și unitară, drepturile noastre vor fi din nou afectate", transmit reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.



Principala nemulțumire vizează proiectul noii legi a salarizării unitare. Sindicatele susțin că varianta aflată în discuție nu respectă promisiunile făcute după greva generală din 2023 și nu asigură o salarizare corectă pentru angajații din educație.



FSLI și Federația "Spiru Haret" afirmă că fiecare angajat din educație are dreptul la condiții socio-profesionale decente și la recunoașterea muncii prin salarii corecte. În același timp, sindicaliștii leagă salarizarea personalului din școli de calitatea educației oferite copiilor."Fiecare copil are dreptul la o educație de calitate", transmit reprezentanții FSLI.



Sindicaliștii au criticat dur proiectul noii legi încă de la finalul lunii aprilie, când au susținut că acesta reprezintă "o încălcare flagrantă a legislației în vigoare", "o sfidare a angajamentelor asumate față de organizațiile sindicale" și o dovadă că autoritățile "îngroapă educația, în loc să o trateze ca pe fundamentul pe care se construiește viitorul unei națiuni".



Potrivit sindicaliștilor, protestul de miercuri nu este doar o acțiune pentru salarii, ci și un semnal de alarmă privind starea sistemului de învățământ. Liderii celor două federații au cerut mobilizarea a cel puțin 20.000 de participanți și au avertizat că școala românească se află într-un moment critic.

Programul protestului

10:00 – 11:00 – Adunarea participanților la sediul Guvernului României, în Piața Victoriei

11:00 – 12:00 – Adunare publică de protest în Piața Victoriei

12:00 – 13:00 – Deplasare către Parcul Izvor, pe traseul Piața Victoriei, Calea Victoriei, Bulevardul Națiunile Unite, punct final: alveola Parc Izvor și Bd. Națiunile Unite.

13:00 – 14:00 – Adunare publică de protest în alveola Parc Izvor.

14:00 – 14:30 – Încheierea manifestației



