Profesorul Dan Voiculescu scrie despre un "element esențial în negocieri", în contextul planului de pace propus în Ucraina

1 minut de citit Publicat la 14:06 24 Noi 2025 Modificat la 14:06 24 Noi 2025

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: danvoiculescu.net

"În negocieri este esențială o poziționare inițială maximală raportat atât la obiectivul asumat, cât și la propriile capacități, fără să ignori obiectivele celuilalt", a scris profesorul Dan Voiculescu pe blogul său, în contextul noului planul de pace propus în Ucraina.

Sub titlul "Element esențial în negocieri", profesorul Da Voiculescu notează că "America rămâne aliatul strategic al Uniunii Europene și al României. Și este esențial ca pozițiile oficialilor români să reflecte această realitate".

"Se discută, din nou, despre iminența unui acord de pace între Rusia și Ucraina.

Experții și analiștii n-au ratat ocazia să evalueze propunerile de pace. În opinia majoritară, poziția americană ar fi favorabila Rusiei.

E doar o aparență!

În negocieri este esențială o poziționare inițială maximală raportat atât la obiectivul asumat, cât și la propriile capacități, fără să ignori obiectivele celuilalt.

Mai simplu: pleci de la maximul a ceea ce vrei și ce poți, înțelegând că, de regulă, și celălalt face la fel.

Nu doar americanii, toate celelalte părți (UE, Rusia, Ucraina) abordează similar tratativele. Doar astfel își pot păstra o marjă reală de negociere", a scris profesorul Dan Voiculescu, reamintind importanța relației pe care o are România cu SUA:

"Dincolo de anumite declarații ale unor “experți”, America rămâne aliatul strategic al Uniunii Europene și al României. Și este esențial ca pozițiile oficialilor români să reflecte această realitate.

Abordările „călduțe” nu ne fac prieteni cu toată lumea ci, din contră, ne aruncă între scaune".