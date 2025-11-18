Protest la Parlament înainte să se voteze Pachetul 2 de austeritate. Angajații sunt nemulțumiți că li se vor tăia salariile cu 10%

Publicat la 12:55 18 Noi 2025

Protest la Parlament înainte să se voteze Pachetul 2 de austeritate. FOTO Antena 3 CNN

Angajații de la Camera Deputaților și Senat protestează marți, pe holurile Parlamentului, cu puțin timp înainte ca plenul celor două Camere să voteze măsurile din Pachetul 2 de austeritate.

Este un protest spontan la care participă angajații care sunt și membri de sindicat.

Protestarii au pancarte pe care scrie "Noi suntem cei care susținem bugetul" și "Munca noastră ține statul în viață".

Omneii sunt nemulțumiți că li se vor tăia salariile cu 10%.

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului va vota marți, de la ora 13:00, în procedură de urgență proiectul de lege revizuit privind noile taxe locale care vor intra în vigoare de anul viitor, inclusiv majorarea impozitelor pe proprietate și mașini.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că își dorește ca din 2026 impozitele pe locuințe și mașini la persoanele fizice să poată fi crescute, după ce Parlamentul va închide, în ședință comună, marți, pachetul fiscal privind taxele locale.

În 1 septembrie 2025, Guvernul Ilie Bolojan a adoptat proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficentizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (L213/2025), în forma finală, în urma analizării și aprobării unor amendamente depuse de senatori și deputați, în cadrul procedurii de angajare a răspunderii Guvernului în fața Parlamentului.

Proiectul de lege a fost atacat la Curtea Constituțională de parlamentarii opoziției.

CCR a admis obiecția de neconstituționalitate cu privire la sintagma „inclusiv pentru detecția comportamentului disimulat realizat prin utilizarea tehnicii poligraf” din cuprinsul articolelor XVII, XIX și XX din legea criticată.

Pe de altă parte, judecătorii Curții au respins obiecția cu privire la legea în ansamblu, precum și cu privire la celelalte dispoziții ale Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative criticată de Grupurile parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor, S.O.S. România, Partidul Oamenilor Tineri, respectiv de senatori ai Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor.