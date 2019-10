Pulovere si geci dama in sezonul toamna-iarna 2019/2020

La moda, in acest sezon femeile vor purta haine confortabile, care sunt putin lejere si nu limiteaza miscarea. La moda sunt geci dama confortabile, jachete lungi din denim cu blanita, cojoc imitatie de lana, jachete casual din piele ecologica, geci pufoase, jachete scurte, geci din fas, jachete sport si tot ceea ce te face sa te simti atat confortabil, cat si elegant. Volumul cald este una dintre cele mai frecvente optiuni pentru modul in care o femeie ar trebui sa se imbrace in perioadele reci ale anului si pe vremea ploioasa. Clima europeana este perfecta pentru gecile de dama din garderoba fiecarei femei. O geaca de dama comoda si confortabila te salveaza pe orice vreme si in orice situatie.

Cum sa porti geci dama

Unele optiuni de geci pot fi purtate seara la o tinuta casual. O tinuta nontriviala pentru un cocktail si pe timp de iarna este completata de o geaca ocazie minunata. Jachetele scurte merg perfect pentru o seara in club. Acestea se gasesc in toate culorile si de asemenea, pot fi combinate atat cu blugi, cat si cu fuste scurte din denim. Modelele de geci de dama cu forme alungite, sunt combinate cel mai bine cu vestimentatii mai luminoase si pantofi cu toc. Femeile care nu sunt complet increzatoare in contururile corpului lor, ar trebui sa acorde o atentie deosebita acestor tipuri de geci, mai ales ca sunt in trend in sezonul toamna-iarna.

Citeste si: Cum te poate ajuta o agentie SEO ?

Gecile sport castiga din ce in ce mai multa popularitate. Noile stiluri de geci din denim sau geci scurte din piele ecologica, arata frumos si elegant in acest sezon. Pentru a nu arata ca o „femeia casnica” de notorietate, trebuie sa combini corect gecile scurte elegante, cu incaltaminte si accesorii. O solutie care extinde silueta, este sa combini astfel de geci de dama cu blugi cu vedere la glezna si talie inalta. Gecile couture arata adesea avangardist si sunt foarte eficiente. Daca vrei ca picioarele tale sa para mai gratioase si mai subtiri, atunci acorda atentie gecii scurte care poate fi purtata la blugi si care este la moda in acest sezon.

Pulovere dama confortabile

Pufoase, moi, confortabile, alungite, scurte, in astfel de pulovere dama te vei simti increzatoare intr-o seara de iarna. Pentru modelele de pulovere dama ale noului sezon, sunt utilizate cel mai ades tesaturile naturale, lana grosiera si culorile pastelate. Aceste pulovere arata excelent cu jambiere, blugi skinny si, destul de ciudat, cu fuste mini. Un pulover supradimensionat va deveni un element preferat in garderoba ta de toamna-iarna si iti va da un sentiment de libertate. Puloverele din noul sezon toamna-iarna pot fi scurte, pana la nivelul taliei, alungite, pana la mijlocul coapsei si destul de lungi, acoperind complet soldurile.

Puloverele scurte merg bine cu fustele scurte si fustele creion, iar lungimea medie a puloverului se potriveste foarte bine cu blugi clasici sau blugi skinny. Jambierele sunt cele mai bune pentru un pulover lung. Puloverele in acest stil sunt perfect combinate cu geci cu guler de blana. Desi astfel de pulovere sunt prezentate cel mai adesea in nuante inchise, nuantele luminoase sunt totusi, la moda. Daca preferi un pulover intr-o nuanta uni, atunci poti alege orice culoare care ti se potriveste cel mai bine, pentru ca in acest sezon, toate nuantele sunt la moda.