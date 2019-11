Radu Tudor, dezvăluiri în premieră despre întâlnirea cu președintele României. ”Cred că am auzit pe cineva spunând: Ce caută aici?!”

Radu Tudor a povestit, pe blog, cum a descurs prima sa întâlnire cu președintele României de la acea vreme, Ion Iliescu. Se întâmpla în ianuarie 1995, când realizatorul emisiunii „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, lucra la Evenimentul zilei. Era ceremonia de inaugurare a cursurilor seriei a IV a Colegiului National de Aparare, iar invitat de onoare al MApN era chiar președintele Ion Iliescu.

”Eram primul jurnalist din “presa privata” acceptat, cu greu, la cursurile CNAp. Gratie celor doi civili care conduceau in premiera Ministerul Apararii : Ioan Mircea Pascu si Gheorghe Tinca. Cu un pahar de sampanie in mana, Ion Iliescu ciocneste cu toti. Fiecare se prezinta. Nume si institutie. Ajunge la mine, zambeste la fel de larg. Ma recomand : Radu Tudor, Evenimentul zilei”, scrie Radu Tudor.

”Stupoare. In secunda 2, generalul Dumitru Iliescu, seful SPP se apropie de mine cu o privire incruntata. Cred ca am auzit pe cineva spunand : “Ce cauta asta aici?!”. Evenimentul zilei era un ziar “supus sanctiunilor prezidentiale”. Duceam o campanie dura impotriva lui Ion Iliescu, pe care Ion Cristoiu, director al ziarului, il califica zilnic in edtorialele sale de pe pagina 1 : Papura Voda cel Cumplit. Si in multe alte feluri. Ion Iliescu, avand o experienta uriasa in materia relatiilor umane, simte momentul tensionat, apropierea generalului “Mitica” Iliescu si remarca disparitia zambetului meu.

Cu o relaxare specifica unui om politic matur, Ion Iliescu ridica mana sa stanga si-l bareaza discret pe “Mitica” Iliescu (ce-si inclinase epoletii incruntati spre mine) si spune : “Draga, nu e nici o problema ca esti de la Evenimentul zilei. Voi va faceti treaba ca ziaristi. Dar Cristoiu are ce are cu mine, ma critica prea sever“. Rasuflu usurat. Ciocnim paharul de sampanie, iar eu raman cu un ochi la un Iliescu si cu alt ochi la alt Iliescu, pana trece alaiul”, mai scrie Radu Tudor.

