Radu Tudor: Puțini au crezut : cu 2, cu 2 si cu 2. Noi să fim sănătoși

Cunoscand evolutia votului din ora in ora, ieri la ora 15,00 am postat un mesaj ce a starnit multe controverse, scrie Radu Tudor pe blog.

Am intuit acest scor, care s-a dovedit in final al fi real :

Clasamentul BEC arata asa : PNL 26,79, PSD 23,28, USR 21,40

https://www.antena3.ro/actualitate/rezultate-partiale-bec-alegeri-europarlamentare-pnl-26-79-psd-23-28-alianta-usr-plus-21-40-522606.html

Pentru ca am fost calificat in fel si chip, in special de talibanii fiecarei formatiuni care credeau/doreau cu totul altceva, am facut aceasta postare nu din lipsa de modestie. Dar ca sa inteleaga cei orbiti de dragostea netarmurita fata de partid (mai ales cel socialist…) ca sunt oameni care au informatii si experienta. Si nu se joaca nici cu una, nici cu alta.

Noi sa fim sanatosi.