Raed Arafat acuză atacuri la adresa sa și a SMURD: „Nu stăm aici să ne uităm la televizor sau pe pereți”

Foto: Agerpres

Raed Arafat, secretar de stat în cadrul MAI și șeful DSU, susține că au fost foarte multe atacuri la adresa sa și a SMURD și că s-a încercat chiar dărâmarea aviației de urgență din România.

„S-a încercat dărâmarea aviației de urgență din Romania, a aviației Ministerului Afacerilor Interne, respectiv a SMURD-ului, și a colaborării civil-militare, numai în ultimele patru-cinci săptămâni, perioadă în care a avut loc această tentativă”, a afirmat Raed Arafat în filmarea de pe Facebook.

Secretarul de stat spune și că lipsa de explicații poate că este singura greșeală.

„Poate singura noastră greșeală este că nu am arătat mai mult acest lucru, iar când am vorbit poate nu am explicat mai mult populației ceea ce am făcut. Poate o să comunicăm și o să explicăm mai des ce facem, ca să înțeleagă oamenii că într-adevăr ne pasă. Nu stăm aici să ne uităm la televizor sau pe pereți”, a mai spue Arafat.