Un nou lockdown pentru România? Raed Arafat răspunde

”La acest moment, eu consider că, dacă am respecta măsurile pe care le avem şi dacă fiecare dintre noi ar respecta măsurile complet, am putea să controlăm situația. Din păcate, am văzut imagini chiar în weekend-ul trecut, la anumite cluburi care țineau festivități cu dansuri, la 2 dimineața, care nu respectă absolut nicio regulă. Asta este iresponsabilitatea la momentul ăsta din partea unora şi din cauza cărora am ajuns în această fază.

Pentru unii amenzile care se dau sunt o mică atenționare, pentru că ei fac suma foarte rapid, în prima oră dintr-o noapte de acest gen”, a explicat Raed Arafat.

Șeful DSU cere oamenilor să respecte măsurile de protecție, astfel încât situația să poată fi controlată, în condițiile în care numărul cazurilor zilnice de coronavirus și al deceselor este tot mai mare.

”Poate ne oprim, când apar anumite măsuri, să căutăm cum putem să le eludăm şi căutăm să le respectăm, măcar câteva luni să trecem de situația asta în care suntem”, a adăugat şeful DSU, potrivit B1.

Raed Arafat, răspuns răspicat despre demitarea sa

Raed Arafat a declarat miercuri seară că îşi va face treaba atât timp cât se regăseşte în poziţia de secretar de stat. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a precizat că o eventuală decizie privind demiterea sa aparţine premierului, cel care l-a numit.

Raed Arafat a fost întrebat dacă după căderea Guvernului în urma moţiunii de cenzură a luat în calcul să demisioneze din funcţia pe care o deţine.

"Eu sunt secretar de stat, sunt numit de prim-ministru, prim-ministrul când consideră poate să mă demită, dacă consideră poate să mă ţină, eu îmi fac treaba cât sunt în această poziţie", a afirmat Raed Arafat.

AUR dorește începerea urmăririi penale împotriva lui Raed Arafat

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicita, la începutul lunii, începerea urmăririi penale împotriva lui Raed Arafat, pe care îl consideră principalul responsabil moral pentru toate tragediile din ultimii ani petrecute în spitalele din țară.

„Cei șapte oameni care au murit astăzi la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța se adaugă altor zeci de bolnavi care au pierit cu zile în incendiile din unitățile spitalicești din România. Sunt zeci de victime și, după atâta vreme, niciun vinovat. Și de această dată, ca și de fiecare dată până acum, domnul Arafat ridică din umeri și promite că va analiza situația și va lua măsuri dure. Departamentul pentru Situații de Urgență este structura operațională cu atribuții de coordonare la nivel naţional a activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în cadrul unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor. Cine este șeful DSU încă din ianuarie 2014? Domnul Raed Arafat. Același domn Arafat care a promis că vom afla vinovații de la Colectiv, de la Piatra Neamț, de la Matei Balș, dar care nu a mișcat un deget în acest sens și nici ca tragediile să nu se mai repete”, a spus senatorul Claudiu Târziu, co-președinte AUR.

Și George Simion afirmă că Raed Arafat trebuie „să dea socoteală”.

„Raed Arafat trebuie să plece acum! Și nu doar să plece, ci și să dea socoteală în fața legii pentru incompetența, iresponsabilitatea lui și complicitatea lui! Pentru oamenii care au murit în chinuri, sufocați și arși, pentru suferința provocată rudelor lor, vinovații trebuie să plătească! Iar mâine ieșim în stradă, așa cum am făcut-o și după Colectiv, pentru a ne arăta solidaritatea cu victimele nepăsării guvernanților. Ajunge cu atâtea sacrificii pe altarul incompetenței!”, a declarat deputatul George Simion, co-președinte AUR.

