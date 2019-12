Raed Arafat răspunde acuzațiilor de fraudă

”Achizițiile respective s-au desfășurat de către IGSU sub strictă monitorizare a ANAP-ului precum și a celor de la fondurile Europene. Din ce știu de la colegii de la IGSU, achiziția de ambulanțe a mai fost auditată de cel puțin două organisme și nu s-au găsit probleme. Astfel de acuzații nefondate ne pot pune în pericol întregul proiect din fondurile Europene pe care ne bazăm efectiv în dotarea structurilor aflate în coordonarea DSU. Sunt multe achiziții finalizate, altele în desfășurare și altele în faza de pregătire. Speculațiile despre achizițiile realizate de IGSU fără probe concrete vor duce la un impact negativ asupra procesului de dotare, dezvoltare și modernizare a sistemului integrat de urgență care este în curs de realizare începând cu 2015 și va continuă până în 2023. Achizițiile au fost în parte contestate, iar deciziile finale au fost luate în baza deciziilor instanței, fie că ele erau în concordanță cu deciziile inițiale ale echipelor de evlauare sau nu, iar specificațiile tehnice s-au realizat de către echipe tehnice din mai multe structuri și eu personal nu aveam rol în evaluarea licitatilor și în decizia finală asupra câștigătorilor, rolul meu în ce privește acest aspect fiind de coordonare și monitorizare. Nu puteam decide și nu aveam dreptul să decid cum nici inspectgorul general nu avea, un câștigător sau altul. Pe de altă parte colegii de la IGSU care au derulat aceste achiziții au făcut tot posibilul să le finalizeze respectând de multe ori litera, și nu spiritul, legii, tocmai că să nu fie criticați la un moment dat. Ultimul lucru pe care vreau să-l clarific în această postare este afirmația publicată de unii reprezentanți media cum că "dr Arafat amenință cu plecarea" această fiind prezentată în sens negativ. Întrebarea mea este de ce o consideră amenințare? Eu am răspuns la o întrebare într-o emisiune și anume "ce voi face dacă sunt dat afară", și am răspuns că voi pleca din țară să fac ceva la alt nivel în altă parte. Nu consider acest lucru că o amenințare ci doar că un răspuns concret la o întrebare simplă.” a scris Raed Arafat pe Facebook.