Alexandru Rafila remarcă o situaţie bizară la raportările zilnice COVID: "E ceva care nu se leagă"

Medicul a remarcat în raportările zilnice de la ora 13, faptul că avem raportate tot mai puține cazuri noi de COVID-19, însă numărul bolnavilor care sunt internați la ATI nu este în scădere, ceea ce este foarte ciudat.

"În România, lumea are foarte multe opinii, foarte multe păreri, dar ele trebuie bazate pe dovezi. Or, în cazul nostru, dovezile sunt reprezentate de numărul de cazuri noi, de răspândirea lor şi de evoluţii previzibile.

Rafila: Autorităţile ar trebui să testeze mai mult, şi nu să invoce testele pe care le fac oamenii acasă

Or, eu am văzut că în ultimele două zile am avut 1.500 de cazuri, 1.800 de cazuri, deci numere extrem de mici care pe mine m-au pus pe gânduri, mai ales că aceste cifre, acest număr de cazuri, nu se corelează cu o scădere semnificativă a cazurilor de la terapie intensivă.

Adică noi am avut în jur de 1.100-1.200 de cazuri la terapie intensivă când aveam 10.000 de cazuri pe zi, acum avem o medie de două mii şi ceva - trei mii de cazuri pe zi cel mult, deci de trei-patru ori mai puţin, şi avem o mie - o mie o sută de cazuri la terapie intensivă.

E ceva care nu se leagă şi ceea ce nu se leagă în mod evident este incapacitatea de a testa sau de a stabili o strategie de testare care să ne dea o imagine apropiată de realitate", a afirmat prof. Alexandru Rafila.

În ce priveşte testarea, medicul a precizat că "există şi teste de proastă calitate care nu trebuie să existe pe piaţă". Însă, autorităţile ar trebui să testeze mai mult, şi nu să invoce testele pe care le fac oamenii acasă.

Coronavirus în România, 25 ianuarie 2020. Număr ridicat de pacienți la ATI

Un număr de 1.551 de cazuri noi de coronavirus au fost înregistrate luni, în România, iar 65 de români au murit din această cauză.

Până luni, 25 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 712.561 de cazuri de persoane bolnave COVID – 19 şi 17.841 au decedat.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.018. Dintre acestea, 1.017 sunt internate la ATI.