Ramona Ioana Bruynseels, candidat la prezidențiale: „Întotdeauna mi-am dorit să fac lucruri pentru comunitate, să am un impact pozitiv asupra vieții oamenilor”

foto: captura Antena 3

Ramona Ioana Bruynseels, candidat PPU la președinția României, a fost invitata Anei Iorga în emisiunea „Subiect și Predicat”.

„Adevărul este că întotdeauna mi-am dorit să fac lucruri pentru comunitate, să am un impact pozitiv asupra vieții oamenilor. Asta a fost dorința mea de mică. Cel mai potrivit mod și cel mai eficient ar trebui să fie intrarea în administrare, în guvernare, politică implicit. Așa am ajuns în Administrația centrală, unde am ocupat funcții care nu erau susținute din punct de vedere politic, funcții de specialist, am răspuns de relația cu SUA, de competitivitate, de mediul de afaceri, însă, pe parcursul experienței mele în guvern am realizat că, din păcate, dacă nu ai sprijin politic, e aproape imposibil să poți genera și implementa proiecte. Atunci am zis ok, trebuie neapărat să intru în politică”.

„În continuare, românul se izbește de atitudinea nepotrivită a funcționarului public de la ghișeu, de abandonul statului. Hai să ne gândim cât de mare încredere are cetățeanul american că în final orice i se întâmplă în orice țară ar fi statul american îl salvează și îl ajută. Pe când cetățeanul român, atunci când se află în cea mai grea situație din viața lui cine știe prin lume, nu-l sprijină nimeni, îl trimitem dintr-o parte în alta, îl trimitem să ne aducă nu știu câte documente”, a spus Ramona Ioana Bruynseels.

Cum era Ramona Ioana Bruynseels în copilărie

„Am fost un copil foarte vesel. Mama îmi spune că, în ciuda tuturor greutăților, că atunci când mă vedea dimineața că deschideam ochii și zâmbeam, orice grijă îi dispărea. Zâmbetul cred că l-am moștenit de la tatăl meu”.

„Mama e un om simplu, o femeie simplă, care a muncit foarte mult la viața ei și care știe care sunt valorile adevărate ale vieții. A trecut prin multe și e foarte puternică. Mi-a dat foarte multă putere, mi-a spus că indiferent ce mi se întâmplă, să mă ridic și să merg înainte”.