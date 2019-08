Ramona Mănescu: Nu plec din Guvern. Îmi asum eu să pierd politic la nivel intern, dar să nu piardă România pe termen lung

sursă foto: captură Antena 3

Ministrul de Externe a făcut declarații după ce ALDE a hotărât să iasă de la guvernare. Ramona Mănescu (ALDE), a declarat lunică ea nu va pleca de la Palatul Victoria chiar dacă riscă să fie dată afară din partid.

”Eu am acceptat această onoare de a fi ministru de Externe pentru că am considerat că politica externă e importantă, cred că e important să fim parteneri serioși pînă la capăt. Eu am înțeles decizia ALDE, o respect, dar în momentul acesta România să dea semnale că e inconsecventă la nivel exterior cred că e un lucru rău. Eu îmi asum să rămân în continuare. Îmi asum eu să pierd politic la nivel intern, dar să nu piardă România pe termen lung” a declarat Ramona Mănescu.