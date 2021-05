Razie pe străzile din București! Șoferii drogați sau băuți, vânați de polițiști

Poliţiştii au făcut filtre în Capitală pentru a se asigura că şoferii nu încalcă legea.

"Eu am fost până la Bibilioteca Naţională, am văzut că este un maraton de vaccinare. Este coada destul de mare, am zis că renunţ şi o să mă duc mâine mai de dimineaţă", a spus un tânăr oprit seara trecută de poliţiştii din Bucureşti.

"Şi în această seară poliţiştii Brigăzii Rutiere au acţionat pe străzile din Capitală în vederea asigurării unui climat de siguranţă rutieră. În numai puţin de o oră, au fost depistaţi trei conducători auto, doi dintre aceştia conducând sub influenţa substanţelor psiho-active şi unul dintre aceştia conducând sub influenţa băuturilor alcoolice", a declarat Oana Pârvan, agent al Brigăzii Rutiere a Poliţiei Capitalei.

Poliţiştii vor continua să facă controale şi în zilele următoare pe străzile din Bucureşti.

