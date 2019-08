Reacția unui polițist, virală pe internet: „Bă românule, ce suflet ai?”

Un poliţist de la Biroul de Poliţie Autostrada A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea a avut o reacție dură pe internet, după ce a ajuns la un accident, iar martorii în loc să ajute victimele și-au scos telefoanele să filmeze.

„Nu scriu despre așa ceva, de fapt nu scriu în general. Dar chestia asta trebuie scrisă să ajungă la#creierul celor care mai au un pic de discernământ (deși sunt sigur că mesajul nu va ajunge la cei ce se comportă ca în situația descrisă mai jos).



Ora 19.10 aproape de finalul programului de muncă (20.00). Totul a fost gestionat corespunzător, te poți duce și tu în curând liniștit acasă. Însă gândul ăsta a zburat imediat ce am văzut pe sensul opus de circulație un autovehicul părăsind partea carosabilă.



Am sărit din echipaj pentru a acorda primul ajutor posibilelor victime, alături de mine au mai oprit și alți participanți la trafic. (Aici am avut un șoc, nu cu privire la victime, ci la modul în care se comportă românul nostru.

80 % din cei opriți au scos telefoanele să filmeze, 20% să acorde ajutor victimelor).



Din mașină am reușit să scoatem : 2 copii de 3 ani , 2 copii de 13 ani și mama acestora, tatăl rămânând încarcerat dar stabil.



Nu vă puteți imagina sau trăi sentimentele ce te încearcă în momentul în care scoți acei copii și tot ce îți dorești este ca ei să fie bine. Am verificat starea fiecăruia și am stabilit gravitatea rănilor procedând la acordarea primului ajutor.



Revenind la statistica de mai sus 80/20, vreau să scriu un mesaj direct și mai puțin ortodox celor 80 de procente :



“Bă românule care ai avut bani de un#smartphone jmecher și de ultimă generatie, ce suflet ai tu mai animal biped, să scoți telefonul din buzunar și să filmezi ca o javră, suferința a 2 copii mici în vârsta de 3 ani răniți care se zbat să trăiască ?



Tu dihanie, nu ai copii acasă, nu ai copii în familia ta? Atât te duce capul ăla prost să faci când vezi așa ceva? Ce înseamnă mă filmarea aia pentru tine? Te duci acasă și arăți filmarea cu acei copii prietenilor tăi la fel de retardați ca tine așteptând un soi de confirmare?



Băi scursură, că altfel nu te pot numi, nu îți doresc răul că nu asta e menirea mea, dar dacă vreodată vei avea nevoie de ajutorul celor din jur, sper din tot sufletul ca cei care vor fi acolo să stea toți cu mâinile pe telefon așa cum ai facut TU!”



Știu că acest mesaj nu va ajunge la acele persoane care s-au aflat ieri acolo și s-au comportat ca niște oameni fără suflet, încurcându-mă pe mine și pe toți cei aflați la fața locului, însă am speranța că situația asta va da de gândit măcar câtorva oameni, câtuși de puțini.



P.S. : cei care aveti un caracter puternic, urmați un curs de prim ajutor, fiți empatici, dați dovadă de stăpânire de sine întrucât sunt șanse ca la un moment dat să a puneți în practică ceea ce ați învățat iar mulțumirea sufletească va fi incredibilă.



Le mulțumesc celor 20 de procente care au fost acolo și au ajutat atât cât au știut și m-au întrebat cum și ce trebuie făcut.



Din păcate textul ăsta nu a fost pentru voi ci pentru procentajul ăla mai mare.



Nu ezitați să dați un share dacă sunteți în asentiment cu mine. ", scrie Marian George Achitei de la Biroul de Poliție Autostrada A1 București - Rm. Vâlcea.