Directorul CE Oltenia după moartea celor trei mineri: "Am demarat o anchetă. Și eu am rămas uimit”

Directorul CE Oltenia, a declarat exclusiv pentru Antena 3 CNN că nu înțelege cum s-a putut petrece tragedia în care cei trei mineri şi-au pierdut viaţa, iar alţi 10 au fost răniţi şi că a demarat o anchetă.

Daniel Burlan, Directorul Complexul Energetic Oltenia, a susţinut că aşteaptă rezultatele unei anchete în ceea ce priveşte tragedia din Cariera Jilţ Sud, judeţul Gorj.

"Am demarat o anchetă să văd care sunt motivele şi care cauzele pentru ce s-a întâmplat atunci. Nu am crezut că se poate întâmpla aşa ceva. Nu am crezut că după ce am dat dispoziţie să se îmbrace în maşini numai numărul admisibil de persoane. Şi eu am rămas uimit de ce se poate întâmpla după ce comunic că nu au voie şi se întâmplă astfel de evenimente. Deci acel eveniment este în curs de cercetare", a declarat pentru Antena 3 CNN, Daniel Burlan.

Amintim faptul că tragedia s-a petrecut marţi în jurul orei 13:00 atunci când mai mulți muncitori ai Complexului Energetic Oltenia s-ar fi urcat într-un utilaj de transport marfă, încercând să ajungă la sediul complexului.

