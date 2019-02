Reacții emoționante după moartea jurnalistului George Stanca. „E o pierdere reală”

foto: Click

Actorul Vladimir Găitan a primit vestea trecerii în neființă a jurnalistului George Stanca ca un șoc. Actorul a mărturisit că se știau de mulți ani și erau foarte apropiați.

„Ne ştim de foarte mulţi ani. A fost şi pentru mine un şoc vestea morţii lui. Ştiam că este foarte bolnăvior, slăbise, însă era activ, atât cât poate fi un ziarist foarte prolific. M-a terminat această veste, mai ales că eram de aceeaşi vârstă. M-a impresionat că el astăzi, când suntem încă sub semnul începutului de februarie, s-a dus dintre noi. (…) E o pierdere reală”, a declarat Vladimir Găitan.

„Eram apropiaţi şi ţineam foarte mult la el. George era un ziarist special, deosebit şi culmea că era arhitect de construcţie şi a fost un arhitect bun. Şi-a descoperit această pasiune a scrisului, se gândea la fiecare dintre noi, trăia pentru noi. (…) Nu mi-a venit să cred când am auzit că a murit, mai ales că vorbisem recent la telefon. Mi-a zis că a fost operat, că a slăbit. Sunt aşa de dat peste cap. A fost unul dintre ziariştii care chiar ne-a iubit pe noi, sursa scrisului lui. Ne-a fost foarte apropiat. Dumnezeu să-l odihnească!”, a adăugat actorul.

Și fostul premier Adrian Năstase a fost marcat de vestea tristă. Acesta a povestit un episod petrecut în anul 2014.

"In iunie 2014, eram in „cantonament”, la Jilava. Atunci mi-a scris George Stanca, in ziarul Click, un mesaj pe care l-am citit cu emotie. Eram prieteni din adolescentă. Vorbeam din când in când. Imi spunea despre supărările lui. Ii povesteam, la randul meu, ce mi se intâmpla. Imbătrâneam impreună. Acum a plecat.

Să-ti fie drumul străjuit de iubire si de poezie, George…”, a spus Adrian Năstase.

