Adrian Năstase, mesaj cutremurător după moartea jurnalistului George Stanca

Jurnalistul George Stanca a murit, luni, la vârsta de 71 de ani, în urma unui stop cardio-respirator.

Vestea i-a șocat pe cei care l-au cunoscut și l-au apreciat. Printre ei, fostul premier Adrian Năstase care a povestit un episod petrecut în anul 2014.

"In iunie 2014, eram in „cantonament”, la Jilava. Atunci mi-a scris George Stanca, in ziarul Click, un mesaj pe care l-am citit cu emotie. Eram prieteni din adolescentă. Vorbeam din când in când. Imi spunea despre supărările lui. Ii povesteam, la randul meu, ce mi se intâmpla. Imbătrâneam impreună. Acum a plecat.

Să-ti fie drumul străjuit de iubire si de poezie, George…

„Chiar dacă s-a consumat data zilei tale de naştere, 22 iunie, ţin să te felicit cu acest prilej şi să-ţi doresc ceea ce-ţi doreşti tu însuţi, ţie. Probabil, libertate… Şi evit astfel să-ţi spun simplu un ”la muţi ani”, expresie ce produce efecte ilare privind condiţia ta actuală.

Îţi doresc doar: mulţi ani de viaţă! Mai ales că observ cu stupoare unele concidenţele din viaţa ta juridică."

