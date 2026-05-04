Reactorul 2 de la Cernavodă s-a deconectat de la rețea. Nuclearelectrica: Deconectarea, fără impact asupra securității nucleare

1 minut de citit Publicat la 23:24 04 Mai 2026 Modificat la 23:58 04 Mai 2026

Centrala Nucleară Cernavodă. Sursa foto: Hepta

Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la reţea luni seara, ca urmare a apariţiei unei disfuncţionalităţi la un separator electric, echipament aflat în partea clasică a acesteia, a anunţat Nuclearelectrica.

„Deconectarea automată a Unităţii 2 s-a produs în condiţii de siguranţă, toate sistemele unităţii funcţionând şi răspunzând conform proiectului în astfel de situaţii”, se arată într-un raport al companiei, remis Bursei de Valori Bucureşti (BVB) și preluat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, deconectarea automată a Unităţii 2, precum şi lucrările de remediere, nu au impact asupra securităţii nucleare a reactorului, personalului unităţii, populaţiei şi mediului înconjurător.

Zilele trecute, președintele Nicușor Dan a anunțat că va avea loc o întâlnire cu Chris Wright, secretarul Energiei al Statelor Unite în care se va discuta despre energia nucleară.

„Pe partea nucleară, interesul comun este reabilitarea reactorului 1, aici lucrurile sunt în linie dreaptă, și construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. Aici din partea noastră e totală disponibilitate. Din partea americană e o intenție de finanțare. Ei sunt deja aici. România e prima țară în care Banca Mondială vrea să investească pe nuclear. E un parteneriat economico-financiar pe dezvoltarea reactoarelor 3 și 4”, a precizat președintele.

Reactorul 2 de la Cernavodă a mai fost oprit în mod controlat pe 25 iunie 2025, pentru realizarea „unor investigaţii suplimentare şi, eventual, lucrări de remediere ale unor sisteme ale reactorului”.