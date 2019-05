Are voie un ordodox să se închine atunci când trece pe lângă o biserică catolică?

foto: Pixabay.com

Învăţături corecte şi învăţături greşite despre biserică şi slujbele care se săvîrşesc în ea:

–Cum si cand se foloseste tarnoseala?

Tarnoseala este o bucatica de panza imbibata in ceara topita luata de la sfintirea unei biserici. Se aprinde o lumanare, se fac rugaciuni in casa bantuita de duhuri necurate, se aprinde apoi acea panza sfintita si se face cruce cu ea arzand la tocurile de la usi si ferestre si se merge in toate camerele. Se pot afuma si hainele pe care le poarta. Este mai bine (dar nu obligatoriu) sa se faca acestea miercurea si vinerea in post.

–Ne putem inchina cand trecem pe langa o biserica catolica?

Da, ne putem inchina.

