CALENDAR ORTODOX 10 APRILIE. Ce sfinți mari sărbătorim astăzi

Sfintii Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompie, si a celor treizeci si sase impreuna cu dansii.

Acesti patruzeci de mucenici din Africa au trecut la Domnul, in timpul domniei imparatului Deciu, pentru ca au refuzat sa lepede credinta in Hristos aducand jertfe idolilor. Guvernatorul provinciei, Fortunian, a poruncit ca treizeci si sase dintre ei, sa fie omorati prin taierea capului.

Sfintii Mucenici Terentie, African, Maxim si Pompie, insa au fost aruncati in inchisoare fiind legati in lanturi. Aici s-a aratat un inger al Domnului, i-a eliberat din lanturi si a ospatat pe mucenici. Ei au fost scosi afara si torturati, apoi iar aruncati in temnita.

Guvernatorul a poruncit ca in locul unde erau tinuti acestia sa fie aruncati serpi veninosi si scorpioni, pentru ca mucenicii sa moara in chinuri. Dar necuvantatoarele nu s-au atins de ei.

Guvernatorul vazand ca nu reuseste sa-i ucida pe cei patru mucenici, a poruncit, in cele din urma, omorarea lor prin decapitare. Fiind adusi la locul executiei, ei au cantat in psalmi aducand laude lui Dumnezeu.

Cu totii au luat cununa muceniciei in anul 250.

Tropar

Mucenicii Tai, Doamne, intru nevointele lor, cununile nestricaciunii au dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru; ca avand puterea Ta pe chinuitori au invins; zdrobit-au si ale demonilor neputincioasele indrazniri. Pentru rugaciunile lor mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfintei proorocite Olda;

- Sfintilor mucenici Iacov preotul si Aza diaconul;

- Sfantului noul mucenic Dima;

- Sfantului Grigorie, Patriarhul Constantinopolului.