CALENDAR ORTODOX 22 IUNIE. Toți credincioșii trebuie să știe ce au de făcut astăzi

Foto: pixabay.com

CALENDAR ORTODOX 22 IUNIE. Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel incepe anul acesta pe 22 iunie. Acest post este cunoscut in popor sub denumirea de Postul Sampetrului. Este randuit de Biserica in cinstea celor doi apostoli si in amintirea obiceiului lor de a posti inainte de a intreprinde acte mai importante (Fapte 13,2 si 14,23). Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel era numit in vechime Postul Cincizecimii, datorita darurilor Sfantului Duh, care s-au pogorat peste Sfintii Apostoli.

CALENDAR ORTODOX 22 IUNIE. Sfantul Ierarh Grigorie Dascalul, Mitropolitul Tarii Romanesti, este sarbatorit pe 22 iunie. S-a nascut in Bucuresti, in anul 1765. Ajunge la Colegiului "Sfantul Sava", unde studiaza limbile clasice: latina si greaca, precum si teologie, gramatica si alte stiinte. Se spune ca era cel mai bun dintre cei 75 de elevi prezenti in acel moment la "Sfantul Sava". A intrat in monahism la Manastirea Neamt si a fost ucenicul Sfantului Paisie Velicicovski.

CALENDAR ORTODOX 22 IUNIE. A fost ridicat la rangul de Mitropolit al Tarii Romanesti, direct din treapta de ierodiacon, in anul 1823. Canonizarea Sfantului Ierarh Grigorie Dascalul a fost proclamata, pe 21 mai 2006, de ziua hramului Catedralei Patriarhale din Bucuresti, Sfintii Imparati Constantin si Elena.

CALENDAR ORTODOX 22 IUNIE. Moastele sale se afla la Manastirea Caldarusani din judetul Ilfov.

CALENDAR ORTODOX 22 IUNIE. Sfantul Grigorie Dascalu nu a fost doar un traducator al operelor Sfintilor Parinti, ci si un om duhovnicesc. "Pe fiii sai duhovnicesti ii invata, zicand: Cat avem vreme, sa lucram cele bune. Sa vietuim dupa cum zice Apostolul, cu infranare, cu dreptate si cu buna-credinta. Ca dupa ce ne vom duce de aici, nici un cuvant de indreptare nu ne va fi noua catre Cel ce ne va lua seama. Precum nici carmaciului, dupa ce se va ineca corabia, nici doctorului, dupa ce va muri bolnavul. Apoi adauga: Ce vom face dar, va zice cineva? Sa chemam doctori iscusiti si care nu mint, pe Sfintii Parinti. Si auzind sfaturile lor, sa ne plecam lor si primind plasturii lor, sa le punem la ranile noastre. Mai ales ca si retetele se dau in limba noastra si in dar. Iar despre cuvintele Sfantului Ioan Gura de Aur, pe care insusi le-a tradus si le-a tiparit, spunea: Cat este de dulce vorba sfantului si cat folos poate sa pricinuiasca cititorilor, singuri cei ce le vor citi vor marturisi. Ca eu nu indraznesc a zice ceva, ca sa nu micsorez cu gangavia mea fiinta lor sau a dulcetii sau a folosului. Iar daca Dumnezeu ma va tine sanatos in surghiun, ajutand El, cu rugaciunile Sfantului, voi mai scrie'. (Patericul romanesc)

CALENDAR ORTODOX 22 IUNIE. Sfantul Mucenic Eusebie s-a afirmat mai ales ca aparator al dreptei credinte in fata ereziei ariene. Sfantul Mucenic Eusebie, in calitate de Episcop al Samosatelor, a fost cel care l-a sustinut pe Sfantul Meletie pentru a fi numit Episcop al Antiohiei.

CALENDAR ORTODOX 22 IUNIE. In timpul domniei lui Iulian Apostatul, cand crestinii au suferit noi persecutii, Sfantul Eusebie si-a dezbracat vesmintele arhieresti, inlocuindu-le cu cele ale unui simplu soldat simplu, cutreierand astfel Siria, Fenicia si Palestina. In tot acest timp, Sfantul Eusebie a cercetat situatia crestinilor si a bisericilor. A hirotonit preoti, diaconi, citeti, iar in unele locuri a sfintit ierarhi.

CALENDAR ORTODOX 22 IUNIE. In anul 361, dupa moarte lui Iulian Apostatul, la indemnul Sfantului Eusebie, Sfantul Meletie a convocat un sinod la Antiohia, impotriva ereziei ariene. Sinodul s-a tinut in vremea domniei imparatului lovian. Insa, dupa moartea acestuia, a urcat pe tron Valens, iar prigoanele impotriva Bisericii au izbucnit din nou.

CALENDAR ORTODOX 22 IUNIE. In timpul domniei acestuia, Sfantul Meletie a fost trimis in exil in Armenia, iar Sfantul Eusebie in Tracia. Urmand la tron Gratian, persecutiile asupra crestinilor au incetat. Astfel, cei doi mari ierarhi au fost rechemati din exil.

CALENDAR ORTODOX 22 IUNIE. In timp ce se afla in cetatea Doliche spre a sfinti un episcop, un eretic a strivit capul sfantului cu o tigla. Sfantul Eusebie s-a mutat la Domnul in anul 379.

CALENDAR ORTODOX 22 IUNIE. Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfantului Alban, primul mucenic din Anglia;

- Sfintilor Mucenici Zinon si Zinas;

- Sfantului Mucenic Pombian;

- Sfantului Mucenic Galation;

- Sfintei Mucenice Iuliani (Iuliana) si Satornin fiul ei;

- Sfantului Paulin, episcop de Nola.