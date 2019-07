CALENDAR ORTODOX 26 IULIE. Ce sfânt mare este sărbătorit astăzi

CALENDAR ORTODOX 26 IULIE. Sfantul Cuvios Ioanichie Schimonahul este unul din cei mai renumiti sihastri care s-a nevoit pe Valea Chiliilor in primele decenii ale secolului al XVII-lea. Se crede ca acesta era cu metania din Manastirea Cetatuia Negru Voda de alaturi. S-a nevoit timp de 37 ani intr-o pestera, mai jos de biserica rupestra de pe masivul Cetatuia din Valea Chiliilor. In anul 1638 a trecut la Domnul. Abia in anul 1944, sfintele sale moaste au fost descoperite de parintele Pimen Barbieru, egumenul Schitului Cetatuia Negru Voda. Din cauza regimului comunist ateu, moastele Sfantului Cuvios Ioanichie au fost reinhumate, pentru ca la inceputul anilor 1990 sa fie deshumate de parintele staret, protosinghelul Modest Ghinea. Sfantul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel a fost trecut in randul sfintilor in anul 2009.

CALENDAR ORTODOX 26 IULIE. Sfantul Ermolae a fost preot in Nicomidia in timpul imparatului Maximian (286-305). Sfantul Ermolae s-a numarat printre cei doua mii de mucenici arsi de vii din porunca imparatului. Insa, prin purtarea de grija a lui Dumnezeu, Ermolae, impreuna cu alti doi preoti, Ermip si Ermocrat au scapat nevatamati din foc.

CALENDAR ORTODOX 26 IULIE. Din viata Sfantului Pantelimon aflam ca acesta trecea in fiecare zi prin fata casei lui Ermolae. Intr-o zi, Sfantul Ermolae l-a poftit in casa si i-a spus ca Hristos este singurul doctor adevarat, care a venit sa ne mantuiasca fara plata. La auzul acestor cuvinte, in Pantelimon s-a aprins dorul dupa Hristos, incat, la scurt timp, a primit botezul de la acesta.

CALENDAR ORTODOX 26 IULIE. Sfantul Ermolae a fost torturat si omorat prin decapitare impreuna cu preotii Ermip si Ermocrat.

CALENDAR ORTODOX 26 IULIE. Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfintei Mucenite Paraschevi din Roma;

- Sfintei Cuvioase Mucenite Oreozila;

- Sfantului Cuvios Ignatie Stironitul;

- Sfantului Mucenic Apion;

- Sfantului Moise Ungurul;

- Sfantului Iacob din Alaska;

- Sfintei Mucenite Ierusalima;