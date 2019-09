CALENDAR ORTODOX 6 SEPTEMBRIE. Ce sărbătoresc creștinii ortodocși astăzi

CALENDAR ORTODOX 6 SEPTEMBRIE. In cursul anului bisericesc avem parte de mai multe sarbatori inchinate Sfintilor Arhangheli. Pe 6 septembrie facem pomenirea unei minuni a Sfantului Arhanghel Mihail, savarsita in Chones, in Colose, din Frigia.

CALENDAR ORTODOX 6 SEPTEMBRIE. Mai avem soboarele praznuite pe 26 martie, 13 iulie si Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil de pe 8 noiembrie, o sarbatoare pe care Biserica o dedica ingerilor.

CALENDAR ORTODOX 6 SEPTEMBRIE. Revenind la sarbatoarea de pe 6 septembrie, mentionam ca potrivit unei traditii, Sfantul Apostol Ioan insotit de Filip a predicat Evanghelia la Heretop, aproape de cetatea Colose. El a privit catre acest loc si a prorocit ca din el va tasni un izvor cu ape vindecatoare si ca va fi cercetat de Sfantul Arhanghel Mihail. La putin timp prorocia s-a implinit, iar la el veneau din toate partile persoane pentru a primi vindecare de diverse boli. Unui pagan din Laodiceea i s-a aratat Sfantul Mihail si i-a spus sa-si ia fiica lipsita de puterea de a vorbi si sa vina la acel izvor pentru a primi vindecare. Dupa ce fata a baut din acea apa, a inceput sa vorbeasca. Tatal fetei, in semn de recunostinta a zidit acolo o biseria inchinata Arhanghelului Mihail.

CALENDAR ORTODOX 6 SEPTEMBRIE. Paganii, vazand ca multi se boteaza in acea biserica, au dorit sa schimbe cursul acelui izvor peste ea. Arhanghelul Mihail i s-a descoperit lui Arhip si l-a incurajat pe acesta sa loveasca cu toiagul in stanca, pentru a face loc apei sa treaca prin ea. Din acel moment locul s-a numit "Hones”, adica "mistuire”, pentru ca acolo apele se mistuie in piatra.

CALENDAR ORTODOX 6 SEPTEMBRIE. Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Patimirii Sfintilor Mucenici Eudoxie, Zinon, Romil si Macarie;

- Celor 1.104 ostasi;

- Sfintei Calodoti;

- Sfintilor Faust, prezbiterul, Macarie, Andrei si Viv, monahul, Chiriac, Dionisie, Andronic;

- Sfintelor Andropelaghia si Tecla;

- Teoctist, corabierul, Chiriac, Dimotul, taranul, si a Sfantului Sarapavon, senatorul.