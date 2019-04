CALENDAR ORTODOX 7 APRILIE. Ce sfânt mare sărbătorim astăzi

CALENDAR ORTODOX 7 APRILIE. Sfantul Caliopie a vietuit la sfarsitul secolului al III lea si inceputul secolului al IV lea. A fost unicul fiu al unui parinte de rang senatorial din Perga Pamfiliei.

CALENDAR ORTODOX 7 APRILIE. Din cauza persecutiilor impotriva crestinilor, mama sa l-a asezat intr-o corabie, i-a dat aur si l-a trimis in cetatea Pompeiopolis. Ajuns in aceasta cetate, refuza sa ia parte la o sarbatoare in cinstea zeilor. Motiv pentru care este dus la comandantul Maximus. Sfantul Caliopie va marturisi inaintea acestuia ca este crestin. Va fi supus la diferite chinuri, ca in cele din urma sa fie osandit la moartea pe cruce.

CALENDAR ORTODOX 7 APRILIE. Cand a fost dus la locul rastignirii, mama sa a strecurat cinci bani mari de aur in mana calaului, spunandu-i sa-l aseze pe fiul ei cu capul in jos, nu in felul in care a stat Mantuitorul. Caliopie a fost rastignit cu capul in jos in Sfanta si Marea Zi Joi. A doua zi, cand au coborat de pe cruce trupul neinsufletit al Sfantului Caliopie, mama sa a cazut imbratisandu-l si a murit. Ei au luat mucenicia cu cinste in anul 304.

CALENDAR ORTODOX 7 APRILIE. Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Gheorghe, episcopul Mitilenei;

- Sfintei Mucenite Achilina si a doua sute de sfinti mucenici din Sinope.

- Sfantului Mucenic Rufin, diaconul;